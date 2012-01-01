Новичок ЦСКА Сантос – о расизме в России: «Думаю, я смогу это не замечать»

Новичок ЦСКА Лукас Сантос в интервью Globo Esporte ответил на вопросы о переходе в московский клуб.

«Это будут три важных месяца моей жизни. Я постараюсь адаптироваться как можно скорее. Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня. Знаю, что будет нелегко, но с помощью семьи, моего агента, тренера и бога я смогу достичь цели.

Холода? Не вижу в этом проблем. Конечно, придется привыкнуть. Но мне кажется, что я справлюсь, потому что у меня есть к этому способности.

Расизм в России? Я готов к этому. Некоторые ситуации были и в Бразилии. Когда слышишь, о чем идет речь, то расстраиваешься, но в России я не буду многого понимать. Думаю, я смогу это не замечать. Постараюсь закрыть уши и показать свой футбол. Я достаточно опытен для этого», – сказал бразилец.