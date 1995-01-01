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    Журналист Джойс: «Краснодар» предлагал «Ливерпулю» за форварда Кента 5,5 миллионов

    Журналист The Times Пол Джойс рассказал о попытках «Краснодара» приобрести нападающего «Ливерпуля» Райана Кента.

    «Переход Кента в «Рейнджерс» согласован. 6,5 миллионов фунтов плюс 1 миллион бонусами. «Ливерпуль» договорился о получении 20 процентов от будущей продажи игрока, так как верит, что Кент вернется в АПЛ.

    7 августа «Ливерпуль» отклонил предложение «Лидса» в размере 4,5 миллионов фунтов, а две недели назад – предложение «Краснодара» в 5 миллионов фунтов [5,5 миллионов евро]», – написал Джойс в твиттере.

    • 22-летний форвард сыграл один матч за основу «Ливерпуля».
    • Прошлый сезон Кент провел в аренде в «Рейнджерс», на его счету 43 матча, шесть голов и 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,75 миллионов евро.

    Источник: твиттер журналиста Пола Джойса

    Пол Джойс - футбольный корреспондент The Times. Аудитория в твиттере - 223 тысячи подписчиков.

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