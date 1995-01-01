Журналист Джойс: «Краснодар» предлагал «Ливерпулю» за форварда Кента 5,5 миллионов

Журналист The Times Пол Джойс рассказал о попытках «Краснодара» приобрести нападающего «Ливерпуля» Райана Кента.

«Переход Кента в «Рейнджерс» согласован. 6,5 миллионов фунтов плюс 1 миллион бонусами. «Ливерпуль» договорился о получении 20 процентов от будущей продажи игрока, так как верит, что Кент вернется в АПЛ.

7 августа «Ливерпуль» отклонил предложение «Лидса» в размере 4,5 миллионов фунтов, а две недели назад – предложение «Краснодара» в 5 миллионов фунтов [5,5 миллионов евро]», – написал Джойс в твиттере.