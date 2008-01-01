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    «Барселона» купила 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри

    «Барселона» объявила о трансфере полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри.

    За 16-летнего футболиста каталонский клуб заплатил 5 миллионов евро.Также в сделку включены различные бонусы. Кроме того, канарцам полагается 15 процентов с последующей перепродажи хавбека.

    Педри присоединится к «Барсе» летом 2020 года. Тогда же вступит в силу контракт испанца, рассчитанный на два года. В соглашении есть опция продления еще на два сезона.

    Сумма отступных в договоре испанца составит 100 миллионов евро. Однако после его перевода в основную команду клаусула вырастет в четыре раза.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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