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    «Краснодар» выкупил Сорокина у «Рубина» и отдал казанскому клубу в аренду

    «Краснодар» объявил о трансфере защитника «Рубина» Егора Сорокина.

    Сумма сделки не разглашается. 23-летний футболист заключил с южанами пятилетний контракт.

    До конца сезона-2019/20 центрбек будет выступать за «Рубин» на правах аренды.

    • Сорокин находится в структуре казанского клуба с 2014 года.
    • В составе «Рубина» игрок провел 59 матчей и забил семь голов.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Вальдемар IV 15 минут назад

      то что сорокина возьмут было известно, а вот эта тупость к чему, сейчас защита нужна, обход ффп?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +449

      dimag 34 минуты назад

      Как говорил Иван Будько - чето там нехорошее просходит, это я про эти трансферы Рубина, то с Зенитом, то с Краснодаром...ФНС должно заняться этим вопросом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +667

      shikari__ 36 минут назад

      нормально конечно, но Краснодару самим нужен защитник сейчас) 3 центральных защитника, при том что Фьолусон это жесть какая то)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14151

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Всё лучше, чем в Зенит на лавку.

      1
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