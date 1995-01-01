«Краснодар» выкупил Сорокина у «Рубина» и отдал казанскому клубу в аренду

«Краснодар» объявил о трансфере защитника «Рубина» Егора Сорокина.

Сумма сделки не разглашается. 23-летний футболист заключил с южанами пятилетний контракт.

До конца сезона-2019/20 центрбек будет выступать за «Рубин» на правах аренды.