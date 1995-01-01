«Краснодар» выкупил Сорокина у «Рубина» и отдал казанскому клубу в аренду

то что сорокина возьмут было известно, а вот эта тупость к чему, сейчас защита нужна, обход ффп?
«Краснодар» объявил о трансфере защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Сумма сделки не разглашается. 23-летний футболист заключил с южанами пятилетний контракт.
До конца сезона-2019/20 центрбек будет выступать за «Рубин» на правах аренды.
- Сорокин находится в структуре казанского клуба с 2014 года.
- В составе «Рубина» игрок провел 59 матчей и забил семь голов.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.