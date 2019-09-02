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    «Спасибо за все, Ману!». «Локомотив» опубликовал видео с Фернандешем

    «Локомотив» разместил в твиттере видеоролик с наиболее запоминающимися моментами полузащитника Мануэля Фернандеша времен игры за московский клуб.

    «Спасибо за все, Ману!», – говорится в подписи к видео.

    В понедельник Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».

    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Хавбек провел за московский клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 ассистов.
    • Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Антон bx14e 1 час назад

      вместо этих нелепых благодарностей,надо было предложить нормальные условия..
      теперь будем думать сколько же он нам забьет,и сколько пользы сопернику принесет..

      2
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      ...
      Рейтинг: +7296

      parevg > Антон bx14e 57 минут назад

      Вот именно, да возрастной, но пользу приносил, и Марио, никак не замена Ману.

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