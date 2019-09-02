«Спасибо за все, Ману!». «Локомотив» опубликовал видео с Фернандешем

«Локомотив» разместил в твиттере видеоролик с наиболее запоминающимися моментами полузащитника Мануэля Фернандеша времен игры за московский клуб.

«Спасибо за все, Ману!», – говорится в подписи к видео.

В понедельник Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.

Хавбек провел за московский клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 ассистов.

Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2019

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