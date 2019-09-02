«Спасибо за все, Ману!». «Локомотив» опубликовал видео с Фернандешем

вместо этих нелепых благодарностей,надо было предложить нормальные условия..
теперь будем думать сколько же он нам забьет,и сколько пользы сопернику принесет..
«Локомотив» разместил в твиттере видеоролик с наиболее запоминающимися моментами полузащитника Мануэля Фернандеша времен игры за московский клуб.
«Спасибо за все, Ману!», – говорится в подписи к видео.
В понедельник Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».
- Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
- Хавбек провел за московский клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 ассистов.
- Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2019
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