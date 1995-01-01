Фернандеш проходит медобследование в «Краснодаре»

Комментатор Нобель Арустамян раскрыл детали перехода полузащитника Мануэля Фернандеша в «Краснодар».

«Мануэль Фернандеш – уже в Краснодаре. Прямо сейчас 33-летний португалец проходит медосмотр и сразу же подпишет контракт. Его срок – один год. Сделка готова!» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Фернандеш прилетел в Краснодар.