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    Фернандеш проходит медобследование в «Краснодаре»

    Комментатор Нобель Арустамян раскрыл детали перехода полузащитника Мануэля Фернандеша в «Краснодар».

    «Мануэль Фернандеш – уже в Краснодаре. Прямо сейчас 33-летний португалец проходит медосмотр и сразу же подпишет контракт. Его срок – один год. Сделка готова!» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что Фернандеш прилетел в Краснодар.

    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
    • «Краснодар» ищет усиление средней линии в связи с серьезной травмой колена Реми Кабелья.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      SlKruglov90. 33 минуты назад

      А когда трансферное окно закроется? Разве ещё не закрыто?

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