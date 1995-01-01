Фернандеш проходит медобследование в «Краснодаре»

А когда трансферное окно закроется? Разве ещё не закрыто?
Комментатор Нобель Арустамян раскрыл детали перехода полузащитника Мануэля Фернандеша в «Краснодар».
«Мануэль Фернандеш – уже в Краснодаре. Прямо сейчас 33-летний португалец проходит медосмотр и сразу же подпишет контракт. Его срок – один год. Сделка готова!» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Фернандеш прилетел в Краснодар.
- Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
- Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
- «Краснодар» ищет усиление средней линии в связи с серьезной травмой колена Реми Кабелья.