Мануэль Фернандеш прилетел в Краснодар. Он подпишет контракт по схеме «1+1»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш близок к переходу в «Краснодар».

По информации Record, 33-летний португалец уже прилетел в Краснодар.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с южанами однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.