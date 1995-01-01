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    Мануэль Фернандеш прилетел в Краснодар. Он подпишет контракт по схеме «1+1»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш близок к переходу в «Краснодар».

    По информации Record, 33-летний португалец уже прилетел в Краснодар.

    Ранее сообщалось, что футболист подпишет с южанами однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
    • «Краснодар» ищет усиление средней линии в связи с серьезной травмой колена Реми Кабелья.

    Источник: Record

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: -8667

      Январь 59 28 минут назад

      При том варианте, что сейчас в лазарете Классон, Кабелья и неизвестно сколько будет в лазарете Шапи, наверняка достойное приобретение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1011

      Дедуктор 40 минут назад

      Отличный нап. Таранный, с дриблингом, с ударом.
      Если у него со здоровьем проблем нет, то мощь в атаке у Краснодара сильно вырастет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      Черкизовский Кот 41 минуту назад

      Спасибо тебе, Ману, за 5 великолепных лет в Локо. И удачи в составе быков. А Кикнадзе - позор!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Lester84 47 минут назад

      Очередной «воспитанник» в основу подоспел)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1193

      Фан666 57 минут назад

      Хорошее усиление только в краснодаре уже перебор иностранцев

      1
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      Рейтинг: +176

      фанат джигурды 1 час назад

      Бурные и продолжительные аплодисменты Кикнадзе!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5158

      Сильвербой 1 час назад

      Очень интересно! Я думаю должен помочь, если будет должным образом относиться!!!

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