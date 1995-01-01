Мануэль Фернандеш прилетел в Краснодар. Он подпишет контракт по схеме «1+1»

При том варианте, что сейчас в лазарете Классон, Кабелья и неизвестно сколько будет в лазарете Шапи, наверняка достойное приобретение
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш близок к переходу в «Краснодар».
По информации Record, 33-летний португалец уже прилетел в Краснодар.
Ранее сообщалось, что футболист подпишет с южанами однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
- Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
- Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
- «Краснодар» ищет усиление средней линии в связи с серьезной травмой колена Реми Кабелья.