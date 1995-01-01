Медведев: «Сутормин? Уже все давно прокомментировано»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопрос о странностях при переходе в клуб полузащитника Алексея Сутормина.
– Прокомментируйте ситуацию с Суторминым. Много разговоров ходит о его переходе.
– Уже все давно прокомментировано. Сутормин игрок футбольного клуба «Зенит». И считаю, что он очень правильно сделал, когда финансово помог своему первому тренеру.
- Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей (680 евро).
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Футболист в знак благодарности подарил своему первому тренеру миллион рублей.