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    Медведев: «Сутормин? Уже все давно прокомментировано»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопрос о странностях при переходе в клуб полузащитника Алексея Сутормина.

    – Прокомментируйте ситуацию с Суторминым. Много разговоров ходит о его переходе.

    – Уже все давно прокомментировано. Сутормин игрок футбольного клуба «Зенит». И считаю, что он очень правильно сделал, когда финансово помог своему первому тренеру.

    • Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей (680 евро).
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
    • Футболист в знак благодарности подарил своему первому тренеру миллион рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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