Медведев: «Сутормин? Уже все давно прокомментировано»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопрос о странностях при переходе в клуб полузащитника Алексея Сутормина.

– Прокомментируйте ситуацию с Суторминым. Много разговоров ходит о его переходе.

– Уже все давно прокомментировано. Сутормин игрок футбольного клуба «Зенит». И считаю, что он очень правильно сделал, когда финансово помог своему первому тренеру.