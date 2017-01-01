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    Семак – о «Спартаке»: «Не надо играть в квалификации Лиги Европы, чтобы не было такого графика»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился наблюдениями после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

    – Тяжелая игра, нервная, может, не столь зрелищная. Хотели сыграть строже в обороне, потому что главное оружие «Спартака» – быстрые атаки. Удалось сыграть надежно, за исключением штрафных, которые допускали из достаточно опасных позиций. В концовке матча было бы легче, если бы использовали моменты.

    – Было указание тянуть время?

    – Вообще без комментариев. Если вы расстроены поражением, вы можете это переживать, но давайте вопросы по существу.

    – Какие баллы за красоту матча? Кого можно выделить?

    – Всех. Сейчас непростое время, нет Дриусси и Малкома, которые важны для нас. Азмун всю неделю не тренировался, Ерохин и Шатов набирают форму. Пришлось использовать Жиркова выше, он сыграл очень хорошо. Ребята наберут форму – качество игры и красота будут выше.

    – VAR вам помог с отмененным голом?

    – Игроки заметили сразу. Была явная игра рукой. Были уверены, что гол отменили. VAR ни за кого не играет, а помогает судьям. Будет больше матчей с VAR, будет меньше конфликтов, связанных с судейством.

    – Прокомментируете гол Жиркова.

    – Случайного не бывает ничего. Его местонахождение там неслучайно, но 10 из 10 он таких не забьет. Удар получился шикарный. Не без доли везения, конечно, все. Думаю, практически нет игроков, которые могут исполнить 10 из 10.

    – Насколько важно, что у «Спартака» было два дня на отдых, а у вас больше?

    – Никак это не сказалось. В таком режиме мы играли в прошлом году и подошли к паузе на первом месте. Ларрсон и Тиль были свежими. «Краснодар» принимал участие в квалификации, «Спартак» делил первое место до этого тура. Если вы вспомните прошлый год, через два на третий мы играли с ЦСКА и «Спартаком» после «Бордо» и «Мольде». Для того, чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы. Не увидел, что «Спартак» был функционально хуже нас.

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии21
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      Рейтинг: -11731

      пьяныйхоровод 14 минут назад

      Провокатор с диктофоном к Богданычу подкатил , но был грамотно отшит ( к х е рам ).

      0
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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e 19 минут назад

      Богданыч,не у всех есть фарм-клубы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      Сергей Александрович 27 минут назад

      Этот матч ещё раз показал Футбола в России нет, его сгубили деньги, футболисты не хотят прогрессировать. Больно на это смотреть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      Frankfurt Am Main 28 минут назад

      А это не твоё собачье дело кому и когда и в каком турнире играть, посмотрим на тебя осенью как скулить будешь что играем каждый третий день и как сил нехвотает.

      0
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      Рейтинг: +1376

      zabvo9406 34 минуты назад

      Культурная столица России, почитаешь коменты, быдло быдлом, какая то ненависть к Москве, а сами из себя ничего не представляют!!!! В ЛЧ болею за Лейпциг, Бенфику и Лион, только из-за вас быдлятина культурной столицы!!!

      3
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      Рейтинг: +8382

      Диктор 35 минут назад

      Противно этот скулеж слушать.

      1
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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e 48 минут назад

      не график виноват,не судьи,не видеоарбитр...а тренеры и функционеры наших клубов,общая по х у и стичность и расхлябанность.Один Жирков в свои года показывает уровень сборной!Остальные-только зарплату получают и тренируются..
      Все уже миллионами миллионов исчисляется,а любые условные Бетис,Аталанта,Лиль, наших "грандов" разорвут в любую погоду..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      1974valik > Антон bx14e 35 минут назад

      Виноват Российский футбол с ленивыми профессионалами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e > 1974valik 17 минут назад

      у тебя фотография...личико еще более опухшее,чем у меня)
      а у меня график:бутылка в день!) Ты меня в этом состязании побеждаешь?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2836

      paracetamol 59 минут назад

      Каждому сверчку свое место. Тем более краснопузому.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3641

      alp 1 час назад

      Ловко Богданыч отбрил промясного журналюгу ))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1376

      zabvo9406 > alp 37 минут назад

      Пусть наши лошары в ЛЕ не отрицаю, НО я посмотрю как ваших в группе натягивать будут!!!! с такой игрой как сегодня, даже разобранный Лион чпокнет!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3377

      порт 1 час назад

      – Было указание тянуть время?
      _____________________________________________________
      Лять, что за тупой корреспондент задаёт такие вопросы? Он из журнала мурзилка?

      10
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      ...
      Рейтинг: +2836

      paracetamol > порт 59 минут назад

      Из Пионерской Правды.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2168

      TOMSON > порт 45 минут назад

      Он из Москвы

      5
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      ...
      Рейтинг: +125

      Давид59 > порт 45 минут назад

      Из журнала "Свиноводство"

      5
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