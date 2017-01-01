Семак – о «Спартаке»: «Не надо играть в квалификации Лиги Европы, чтобы не было такого графика»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился наблюдениями после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

– Тяжелая игра, нервная, может, не столь зрелищная. Хотели сыграть строже в обороне, потому что главное оружие «Спартака» – быстрые атаки. Удалось сыграть надежно, за исключением штрафных, которые допускали из достаточно опасных позиций. В концовке матча было бы легче, если бы использовали моменты.

– Было указание тянуть время?

– Вообще без комментариев. Если вы расстроены поражением, вы можете это переживать, но давайте вопросы по существу.

– Какие баллы за красоту матча? Кого можно выделить?

– Всех. Сейчас непростое время, нет Дриусси и Малкома, которые важны для нас. Азмун всю неделю не тренировался, Ерохин и Шатов набирают форму. Пришлось использовать Жиркова выше, он сыграл очень хорошо. Ребята наберут форму – качество игры и красота будут выше.

– VAR вам помог с отмененным голом?

– Игроки заметили сразу. Была явная игра рукой. Были уверены, что гол отменили. VAR ни за кого не играет, а помогает судьям. Будет больше матчей с VAR, будет меньше конфликтов, связанных с судейством.

– Прокомментируете гол Жиркова.

– Случайного не бывает ничего. Его местонахождение там неслучайно, но 10 из 10 он таких не забьет. Удар получился шикарный. Не без доли везения, конечно, все. Думаю, практически нет игроков, которые могут исполнить 10 из 10.

– Насколько важно, что у «Спартака» было два дня на отдых, а у вас больше?

– Никак это не сказалось. В таком режиме мы играли в прошлом году и подошли к паузе на первом месте. Ларрсон и Тиль были свежими. «Краснодар» принимал участие в квалификации, «Спартак» делил первое место до этого тура. Если вы вспомните прошлый год, через два на третий мы играли с ЦСКА и «Спартаком» после «Бордо» и «Мольде». Для того, чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы. Не увидел, что «Спартак» был функционально хуже нас.