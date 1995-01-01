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    Кононов: «У Жиркова залетел сумасшедший гол. Ну и VAR помог «Зениту»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги домашнего матча 8-го тура РПР с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 0:1.

    «Сегодня проблема была в первую очередь в реализации. Вы видели, какой залетел сумасшедший гол от Юрия Жиркова. У нас такой не залетел. Ну и, конечно, система VAR помогла «Зениту».

    Гол всегда воодушевляет, а когда команда пропускает, это, конечно, неприятно. Но мы в любом случае старались, боролись.

    Девять матчей за 30 дней – это достаточно много. В первом тайме сил у нас было больше, чем во втором, это сказалось в первую очередь», – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии37
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      Рейтинг: +1596

      Snek 25 минут назад

      Ну так играйте в ФНЛ, там не будет 9 матчей за 30 дней.
      У Кононова не команда любителей, а профессионалов, отмазка по про два матча в неделю не проканывает.

      0
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      Рейтинг: +3739

      Владислав Vlad 35 минут назад

      Менять мёртвого Ларсона на мёртвого Понсе.....
      Стратег, .ля(((

      0
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      Рейтинг: +8382

      Диктор 37 минут назад

      По сути игры мяч трижды бывал в воротах ********.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Давид59 49 минут назад

      Зенит не сильно лучше Спартачей играл. если бы не VAR точно проиграли бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4879

      Старикан 57 минут назад

      "...Мы старались, мы боролись...", а надо было просто играть в футбол! Игры нет вообще - какие-то конвульсивные потуги и корявые бестолковые удары в сторону ворот!...и на х.ера продавали бразильцев?

      2
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      Рейтинг: +2836

      paracetamol 1 час назад

      VAR помог «Зениту», на то он и ВАР, чтобы честному судейству помогать.

      2
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      Рейтинг: +1216

      Бриг 1 час назад

      На игру всерьез сетовать не стоит - такой у нас нынче футбол. Даже одной приличной команды не вырисовывается. Так что тут как в очко - как повезет.

      2
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      Рейтинг: +93

      O-kolesov 1 час назад

      Девять матчей за 30 дней--- это много.Тогда, какого чёрта вы со свиным рылом лезете в калашный / европейский/ ряд, позоритесь, а потом ноете что тяжело ?

      0
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      Рейтинг: +65

      KESHAL2 > O-kolesov 45 минут назад

      ШЛЮХА РОТ ЗАКРОЙ,И ФОТО ЧЕЙ ТЫ МРАЗЬ

      1
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      Рейтинг: +32

      ZENIT***** 1 час назад

      А VAR не помогаетклму бы то нибыло, он Объективное решение спорных(порой невидимое для судей, в силу разных ситуаций) моментов.

      3
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      Рейтинг: +21

      Dizgen 1 час назад

      просто вар принадлежит газпром

      -1
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      Рейтинг: +17443

      VVM1964 > Dizgen 1 час назад

      ВАР в данном случае не виноват , да и судья тоже - гол правильно не засчитали , увы (((

      3
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