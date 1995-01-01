Кононов: «У Жиркова залетел сумасшедший гол. Ну и VAR помог «Зениту»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги домашнего матча 8-го тура РПР с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 0:1.

«Сегодня проблема была в первую очередь в реализации. Вы видели, какой залетел сумасшедший гол от Юрия Жиркова. У нас такой не залетел. Ну и, конечно, система VAR помогла «Зениту».

Гол всегда воодушевляет, а когда команда пропускает, это, конечно, неприятно. Но мы в любом случае старались, боролись.

Девять матчей за 30 дней – это достаточно много. В первом тайме сил у нас было больше, чем во втором, это сказалось в первую очередь», – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает