Романцев – перед матчем «Спартака» с «Зенитом»: «Порвем козлов, конечно»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Специалист уверен в победе москвичей.

«Порвeм козлов, конечно. Почему давно не ходил на футбол? Когда надо, я пришeл. Сегодня всe будет в порядке, – сказал Романцев.