Романцев – перед матчем «Спартака» с «Зенитом»: «Порвем козлов, конечно»

Ну не удивлюсь если правда.. в его стиле.. Быдловато поросячьем..
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Специалист уверен в победе москвичей.
«Порвeм козлов, конечно. Почему давно не ходил на футбол? Когда надо, я пришeл. Сегодня всe будет в порядке, – сказал Романцев.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
- Последние два очных матчах команд завершились вничью.
- «Зенит» идет выше «Спартака» в таблице лишь засчет дополнительных показателей.