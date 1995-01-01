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    Романцев – перед матчем «Спартака» с «Зенитом»: «Порвем козлов, конечно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Специалист уверен в победе москвичей.

    «Порвeм козлов, конечно. Почему давно не ходил на футбол? Когда надо, я пришeл. Сегодня всe будет в порядке, – сказал Романцев.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
    • Последние два очных матчах команд завершились вничью.
    • «Зенит» идет выше «Спартака» в таблице лишь засчет дополнительных показателей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии19
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      Рейтинг: +5718

      mihail200606 38 минут назад

      Ну не удивлюсь если правда.. в его стиле.. Быдловато поросячьем..

      4
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      Рейтинг: +3774

      Lester84 40 минут назад

      Почему козлы? Олежа видимо Зенит с Кёльном перепутал))) принялся видать за старое.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      playsh 47 минут назад

      Пересекался с О.И. несколько раз в 90-х.Никогда бы он соперников козлами не назвал.Чушь собачья.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7261

      alex1951 47 минут назад

      Фраза вырванная из контекста......его не так поняли.........Рома перво-наперво выпьет,закусит и лишь потом выскажится в культурно-уважительном тоне об своих визави......)))
      А здесь,похоже .подкараулили аксакала и дафай ляпить ,правацыравать на непристойности.......журналюги ,пи пи пи......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      kanaev 49 минут назад

      А за базар ответишь??******!!

      1
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      Рейтинг: +694

      Киркинитидец 52 минуты назад

      о как! антилегентно...

      1
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      Рейтинг: +1695

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Чудо старое

      0
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      Рейтинг: +14

      ZENIT***** 1 час назад

      Таблеточек скушал. Хах

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5843

      piligrim1986 1 час назад

      не похоже на Романцева

      0
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      Рейтинг: +233

      gambler35 1 час назад

      А это точно был Олег Романцев?

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