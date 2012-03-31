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    «Спартак» – «Зенит»: команда из Санкт-Петербурга не побеждает в Москве семь лет

    В 19:00 по Москве состоится матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Обратим внимание на статистику личных встреч.

    «Зенит» последний раз обыгрывал соперника в Москве в 2012 году. 30 ноября того года зенитовцы под руководством Лучано Спаллетти победили со счетом 4:2. Дублем отметился Аксель Витсель.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
    • Последние два очных матчах команд завершились вничью.
    • «Зенит» идет выше «Спартака» в таблице лишь засчет дополнительных показателей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии13
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      Рейтинг: +8379

      Диктор 8 минут назад

      Дай Бог вас еще сто раз по стольку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4795

      Агасфер 1 час назад

      Лет до ста расти им без старости,
      год от года укреплять сии тради-ции.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3424

      Zubo 1 час назад


      Спартак хуже играет на выезде с Зенитом чем Зенит на выезде со Спартаком :

      1) 17.03.19 Спартак 1 1 Зенит Премьер-Лига
      2) 02.09.18 Зенит 0 0 Спартак Премьер-Лига
      3) 27.11.17 Спартак 3 1 Зенит Премьер-Лига
      4) 06.08.17 Зенит 5 1 Спартак Премьер-Лига
      5) 16.04.17 Спартак 2 1 Зенит Премьер-Лига
      6) 02.10.16 Зенит 4 2 Спартак Премьер-Лига
      7) 16.04.16 Зенит 5 2 Спартак Премьер-Лига
      8) 26.09.15 Спартак 2 2 Зенит Премьер-Лига
      9) 02.05.15 Спартак 1 1 Зенит Премьер-Лига
      10) 27.09.14 Зенит 0 0 Спартак Премьер-Лига
      11) 10.11.13 Спартак 4 2 Зенит Премьер-Лига
      12) 28.09.13 Зенит 4 2 Спартак Премьер-Лига
      13) 30.11.12 Спартак 2 4 Зенит Премьер-Лига
      14) 11.08.12 Зенит 5 0 Спартак Премьер-Лига
      15) 06.05.12 Зенит 2 3 Спартак Премьер-Лига
      16) 31.03.12 Спартак 1 2 Зенит Премьер-Лига

      С 12-го года 16 игр в чемпионате страны

      В Москве у Зенита : 2 победы, 3 ничьих, 3 поражения Итого 8
      В Петербурге у Спартака: 1 победа, 2 ничьих, 5 поражений Итого 8

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7262

      alex1951 1 час назад

      Кто сегодня победит,тому и золото не повредит)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1410

      Фанат Рубина 1 час назад

      и в этом не победят. все потому что пи**расы в москве не нужны!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      BuenosArgentina > Фанат Рубина 27 секунд назад

      Я бы не стал ассоциировать Москву только со Спартаком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3424

      Zubo 2 часа назад

      Обе команды играют ужасно, но Зенит по-моему выглядит предпочтительнее сегодня, могут и выиграть если захотят

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5922

      батог 2 часа назад

      А на матч-премьер показали, что с 1996 года побеждал только Зенит, да еще взахлеб !!! Славная смена Генику подрастает !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1008

      Дедуктор 2 часа назад

      Зенит сейчас при Семаке настолько ужасен, что скорее будет бит с крупным счетом, нежели победит в Москве.
      Очень плохо играет зенит.
      И это очень плохо. Потому как в России только 2 клуба - ЦСКА и Зенит успешно играют в Европе, зарабатывая и репутацию, и евроочки в общую копилку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1387

      Валерий1965 2 часа назад

      Пора пришла!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2162

      TOMSON 2 часа назад

      Любая серия рано или поздно заканчивается. Надо Зениту побеждать

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