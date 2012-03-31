«Спартак» – «Зенит»: команда из Санкт-Петербурга не побеждает в Москве семь лет

Дай Бог вас еще сто раз по стольку.
В 19:00 по Москве состоится матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Обратим внимание на статистику личных встреч.
«Зенит» последний раз обыгрывал соперника в Москве в 2012 году. 30 ноября того года зенитовцы под руководством Лучано Спаллетти победили со счетом 4:2. Дублем отметился Аксель Витсель.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
- Последние два очных матчах команд завершились вничью.
- «Зенит» идет выше «Спартака» в таблице лишь засчет дополнительных показателей.