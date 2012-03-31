«Спартак» – «Зенит»: команда из Санкт-Петербурга не побеждает в Москве семь лет

В 19:00 по Москве состоится матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Обратим внимание на статистику личных встреч.

«Зенит» последний раз обыгрывал соперника в Москве в 2012 году. 30 ноября того года зенитовцы под руководством Лучано Спаллетти победили со счетом 4:2. Дублем отметился Аксель Витсель.