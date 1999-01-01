Ареоля прошел медосмотр перед трансфером в «Реал»

совсем рехнулись?
Вратарь «ПСЖ» Альфонсе Ареоля близок к переходу в «Реал». Как пишет RMC Sport, футболист уже прошел медосмотр для мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что Ареоля станет частью обмена между «ПСЖ» и «Реалом». В обратном направлении – из Испании во Францию – должен проследовать голкипер Кейлор Навас.
- Ареоля – воспитанник «ПСЖ».
- Футболист вызывается в сборную Франции.
- «Реал» после двух туров Примеры набрал четыре очка.
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Источник: RMC Sport
RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.