Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Ареоля прошел медосмотр перед трансфером в «Реал»

    Вратарь «ПСЖ» Альфонсе Ареоля близок к переходу в «Реал». Как пишет RMC Sport, футболист уже прошел медосмотр для мадридского клуба.

    Ранее сообщалось, что Ареоля станет частью обмена между «ПСЖ» и «Реалом». В обратном направлении – из Испании во Францию – должен проследовать голкипер Кейлор Навас.

    • Ареоля – воспитанник «ПСЖ».
    • Футболист вызывается в сборную Франции.
    • «Реал» после двух туров Примеры набрал четыре очка.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +526

      FENIX-SL 29 минут назад

      совсем рехнулись?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru