«Шахтер» – о матчах с «Манчестер Сити» третий год подряд: «УЕФА, наверное, решил нас женить»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Соперниками команды по групповому этапу стали «Манчестер Сити», «Аталанта» и «Динамо» Загреб. Против «Сити» донецкий клуб сыграет третий год подряд.

«Встретил спортивного директора «Манчестер Сити». Мы решили, что он купит квартиру в Украине, а я — в Англии, потому что УЕФА, наверное, решил женить нас.

[До жеребьевки] я читал много статей. Пишут фанаты их клуба и наши: лишь бы не «Шахтер», лишь бы не «Манчестер Сити». Честно говоря, я не думал, что так будет. Даже с точки зрения теории вероятности это невозможно», — сказал Палкин.