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    «Шахтер» – о матчах с «Манчестер Сити» третий год подряд: «УЕФА, наверное, решил нас женить»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

    Соперниками команды по групповому этапу стали «Манчестер Сити», «Аталанта» и «Динамо» Загреб. Против «Сити» донецкий клуб сыграет третий год подряд.

    «Встретил спортивного директора «Манчестер Сити». Мы решили, что он купит квартиру в Украине, а я — в Англии, потому что УЕФА, наверное, решил женить нас.

    [До жеребьевки] я читал много статей. Пишут фанаты их клуба и наши: лишь бы не «Шахтер», лишь бы не «Манчестер Сити». Честно говоря, я не думал, что так будет. Даже с точки зрения теории вероятности это невозможно», — сказал Палкин.

    • Полный результат жеребьевки доступен здесь.

    Источник: iSport

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии7
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      Рейтинг: +27

      Олег1204 44 минуты назад

      Вперёд мс

      0
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      Рейтинг: +2730

      Gek Dement 2 часа назад

      Так же как и Зенит постоянно с Бенфикой пересекается то в группе то в плей офф..

      0
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      Рейтинг: +707

      DMитрий 2 часа назад

      Сделайте просто чпок.

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      Рейтинг: +1468

      С-Пб on-line 2 часа назад

      Покажите,на что вы способны шах тёр льв ов

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      Рейтинг: +1072

      ALEX ML 2 часа назад

      Ясно кто жена

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      Рейтинг: +1406

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ну зато у вас 55% процентный шанс занять 2 место и выйти в плей офф.
      правда 45 % еще есть у аталанты но не суть вы же опытнее их!

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      Рейтинг: +1298

      Derzkiy1 3 часа назад

      У ЦСКА несколько лет подряд МС тоже был

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