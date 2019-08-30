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    Божович – после домашней ничьей с «Динамо»: «Самое главное, что не проиграли»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил исход матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Благодаря очку самарцы поднялись на 12 строчку в таблице.

    «Рассчитывали на большее, надеялись, что можем выиграть. Думаю, что игра была интересная. Были моменты у «Динамо» и у нас. Что сказать?.. Самое главное, что не проиграли, хотя могли, как вы сказали, получить в концовке в свои ворота», – сказал черногорец в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Динамо» в таблице идет 11-м.
    • «Крылья Советов» дома не проигрывают динамовцам в РПЛ в течение шести лет.
    • В следующем туре самарцы встретятся с «Краснодаром».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.08.2019 22:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2782

      paracetamol 53 минуты назад

      Да ладно прибедняться, Монтенегро, хороший матч был, менты отскочили.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      Антон bx14e 1 час назад

      Матч не видел. Но!
      Божович-не тренер!
      Откуда он взялся то вообще? из фк Москва?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1052

      Борат > Антон bx14e 28 минут назад

      Он с кононовым в путяге учился.

      0
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