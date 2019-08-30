Божович – после домашней ничьей с «Динамо»: «Самое главное, что не проиграли»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил исход матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Благодаря очку самарцы поднялись на 12 строчку в таблице.

«Рассчитывали на большее, надеялись, что можем выиграть. Думаю, что игра была интересная. Были моменты у «Динамо» и у нас. Что сказать?.. Самое главное, что не проиграли, хотя могли, как вы сказали, получить в концовке в свои ворота», – сказал черногорец в эфире телеканала «Матч Премьер».