Божович – после домашней ничьей с «Динамо»: «Самое главное, что не проиграли»

Да ладно прибедняться, Монтенегро, хороший матч был, менты отскочили.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил исход матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Благодаря очку самарцы поднялись на 12 строчку в таблице.
«Рассчитывали на большее, надеялись, что можем выиграть. Думаю, что игра была интересная. Были моменты у «Динамо» и у нас. Что сказать?.. Самое главное, что не проиграли, хотя могли, как вы сказали, получить в концовке в свои ворота», – сказал черногорец в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Динамо» в таблице идет 11-м.
- «Крылья Советов» дома не проигрывают динамовцам в РПЛ в течение шести лет.
- В следующем туре самарцы встретятся с «Краснодаром».