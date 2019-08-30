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    Дзюба записал видео в поддержку женской сборной России в отборе Евро-2021

    Женская сборная России сегодня, 30 августа, стартовала в отборочном цикле Евро-2021. Россиянки встречаются со сборной Словении. В преддверии матча нападающий мужской сборной России Артем Дзюба записал видео в поддержку футболисток.

    «Девчонки, привет! Удачи вам в матче со Словенией, желаю пройти этот отбор. Но начать нужно с победы. Болеем переживаем за вас, покажите им класс», – сказал зенитовец.

    • К 72 минуте матча Словения – Россия россиянки ведут с минимальным счетом.
    • В последнем розыгрыше чемпионата Европы (2017 год) женская сборная России не вышла из группы.
    • Дзюба в воскресенье, 1 сентября, проведет матч РПЛ против «Спартака».

    text

    Публикация от text (@ruswomenfootball)

    Источник: Инстаграм ruswomenfootball

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Derzkiy1 18 минут назад

      Подбодрил так подбодрил ...

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