Семак: «Нужно четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как строит новую команду и сколько для этого у него потребуется еще времени.

«У каждой команды есть свои проблемы, которые нужно решать шаг за шагом. Мы стараемся использовать сильные качества наших игроков. Мы рады любому усилению. Сейчас мы оптимизировали состав. Следующий этап – точечное усиление. Нужно два года, четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть», – заявил главный тренер «Зенита».