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    Семак: «Нужно четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как строит новую команду и сколько для этого у него потребуется еще времени.

    «У каждой команды есть свои проблемы, которые нужно решать шаг за шагом. Мы стараемся использовать сильные качества наших игроков. Мы рады любому усилению. Сейчас мы оптимизировали состав. Следующий этап – точечное усиление. Нужно два года, четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть», – заявил главный тренер «Зенита».

    • «Зенит» в сезоне-2018/19 досрочно стал чемпионом России.
    • Семак возглавил петербуржцев летом прошлого года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии25
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      Рейтинг: +472

      ФК_Полоцк 14 минут назад

      Это типо еще одна отмаза на случай если не выйдут из группы в ЛЧ?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +203

      ALEX TARAN > ФК_Полоцк 7 минут назад

      Это типо Серёга зазвездился...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6367

      ivanthebest 16 минут назад

      Ху я ссе у него замашки)) А лярд зелени тебе на состав не нужен?)

      0
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      Рейтинг: +1820

      ухоженный крокодил 28 минут назад

      2 уже было. Осталось 2.
      Начало прошлого сезона не в счет.

      0
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      Рейтинг: +3226

      Каратель 29 минут назад

      ещё забыл добавить "..и 2 газпрёма"

      0
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      Рейтинг: +409

      KPCCSPB > Каратель 11 минут назад

      Сриптаку убогому никакие деньги не помогают). Накупили, и знатно взяли, защеканки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1321

      РМЗ 39 минут назад

      А кононову 4 месяца надо . Отстаешь ты Серёжа ))

      0
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      Рейтинг: +37

      АКМ-74У > РМЗ 19 минут назад

      кононову уже не надо, он уже создал команду, которую хочет видеть

      0
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      Рейтинг: +763

      ААМ 48 минут назад

      А для чего "академия" "Зенита"?. Было время она давала Аршавина, Кержакова, Денисова, Быстрова и не только их. Нельзя жить только на покупных игроках.

      0
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      Рейтинг: +5701

      mihail200606 52 минуты назад

      Ууу...)) соломку стелет себе уже...

      1
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      Рейтинг: +2121

      TOMSON 59 минут назад

      Тогда логичный вопрос. Под какие задачи эту команду так долго собирать?

      0
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      Рейтинг: +446

      Spartak Piter 1 час назад

      ТВ купили, кбинеты за вас, в инете тоже куплено. А он про 4 трансферных окна.
      Я не понимаю как можно так сильно не любить Россию, что бы болеть за зынид

      0
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      Рейтинг: +163

      Николай71 > Spartak Piter 33 минуты назад

      Если я ошибаюсь,в прошлом сезоне он про 2 трансферных окна говорил!))

      0
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      Рейтинг: +23

      Волька 1 час назад

      Слабак симак.Купите ему Барсу,что-бы его не уволили

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