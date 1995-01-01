Главный тренер «Славии» Трпишовски: «Спартак» предложил за Краля огромную сумму»

Требовать о команды Спартак хорошей ИГРЫ при отсутствии хорошо играющего опорника и наличии в составе двух совершенно инородных тел - Гулиева и Мирзова, это - сверхоптимизм! )))
Будет в команде Краль, и если он заиграет так, как это нужно команде, да ещё найдёт Кононов "из внутренних резервов" игроков в основу вместо Гулиева и Мирзова, а Кутепова, этого вредителя, ВООБЩЕ на поле не выпускать - вот тогда Спартак и начнёт что-то похожее на игру показывать.
Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Алекса Краля.
«Бесспорно, если Краль уйдет, то для «Славии» это будет большая потеря. «Спартак» предложил огромную сумму. Алекс хочет перейти в московский клуб и показать себя там. Мы дали ему возможность самому принять решение. Он проделал огромную работу здесь», – заявил главный тренер.
По информации источника, чешский клуб получит за футболиста 12 миллионов евро. Это второй по величине трансфер клуба после Томаша Росицки.
- Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» хочет купить Краля и Соучека.
- Transfermarkt оценивает стоимость Краля в 3,5 миллиона евро.