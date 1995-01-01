Главный тренер «Славии» Трпишовски: «Спартак» предложил за Краля огромную сумму»

Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Алекса Краля.

«Бесспорно, если Краль уйдет, то для «Славии» это будет большая потеря. «Спартак» предложил огромную сумму. Алекс хочет перейти в московский клуб и показать себя там. Мы дали ему возможность самому принять решение. Он проделал огромную работу здесь», – заявил главный тренер.

По информации источника, чешский клуб получит за футболиста 12 миллионов евро. Это второй по величине трансфер клуба после Томаша Росицки.