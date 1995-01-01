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    Главный тренер «Славии» Трпишовски: «Спартак» предложил за Краля огромную сумму»

    Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Алекса Краля.

    «Бесспорно, если Краль уйдет, то для «Славии» это будет большая потеря. «Спартак» предложил огромную сумму. Алекс хочет перейти в московский клуб и показать себя там. Мы дали ему возможность самому принять решение. Он проделал огромную работу здесь», – заявил главный тренер.

    По информации источника, чешский клуб получит за футболиста 12 миллионов евро. Это второй по величине трансфер клуба после Томаша Росицки.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» хочет купить Краля и Соучека.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Краля в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Ceske Noviny

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5955

      derrik2000 5 минут назад

      Требовать о команды Спартак хорошей ИГРЫ при отсутствии хорошо играющего опорника и наличии в составе двух совершенно инородных тел - Гулиева и Мирзова, это - сверхоптимизм! )))
      Будет в команде Краль, и если он заиграет так, как это нужно команде, да ещё найдёт Кононов "из внутренних резервов" игроков в основу вместо Гулиева и Мирзова, а Кутепова, этого вредителя, ВООБЩЕ на поле не выпускать - вот тогда Спартак и начнёт что-то похожее на игру показывать.

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      Рейтинг: -16

      mp7700 6 минут назад

      Давайте уже наконец то заканчивайте со слухами и подписывайте его, опорник нужен как рассол после нового года)))

      0
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      Рейтинг: +1752

      absent32 10 минут назад

      зачем им какая то Краля, если красоваться в европе уже не будут

      0
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      Рейтинг: +2745

      RotBerg 33 минуты назад

      В кубке играть будут все)

      0
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      Рейтинг: +1097

      777+ 43 минуты назад

      Сначала Понсе, потом Тиль.....
      Из Чехии позвали нам миссию - Краля!
      "А что за перец, этот пресловутый Краль?" -
      Спросила у меня соседка Галя......

      1
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      Рейтинг: +4847

      Старикан 57 минут назад

      Ну теперь вся надежда на Краля! Лишь бы не соскочил с крючка...

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      Рейтинг: +950

      Tsigan 1 час назад

      Чешкая школа довольно приличная,очевидно что этот футболист на самом деле сильный и вообще в Спартаке собралась весьма сильная команда, но все вложения напрасны и не дадут результата так как тренерский штаб не соответствует подбору игроков.

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