«Карпаты» разорвали контракт с игроком из Уругвая из-за избиения футболиста молодежки

Львовские «Карпаты» объявили о разрыве контракта с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом.

«Игрок неоднократно нарушал контрактные обязательства, последней каплей стало фактически избиение молодого одноклубника прямо во время тренировки.

ФК «Карпаты» вынужден прекратить сотрудничество с уругвайским легионером Кевином Мендесом. Игрок, перешедший в львовский клуб в 2018 году, в последнее время катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба, и даже находясь в дублирующем составе, отметился лишь своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам», – говорится в сообщении на сайте «Карпат».

В клубе рассказали, что избиение Мендесом футболиста молодежного состава произошло 21 августа.

«На тренировке уругваец совершил серьезное нарушение правил игры в футбол против юного воспитанника «Карпат», нанеся ему удар по задней поверхности костей голени и голеностопного сустава. Когда карпатовец после получения медицинской помощи поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. Уругваец даже не извинился перед молодым воспитанником клуба», – добавили в «Карпатах».