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    «Карпаты» разорвали контракт с игроком из Уругвая из-за избиения футболиста молодежки

    Львовские «Карпаты» объявили о разрыве контракта с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом.

    «Игрок неоднократно нарушал контрактные обязательства, последней каплей стало фактически избиение молодого одноклубника прямо во время тренировки.

    ФК «Карпаты» вынужден прекратить сотрудничество с уругвайским легионером Кевином Мендесом. Игрок, перешедший в львовский клуб в 2018 году, в последнее время катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба, и даже находясь в дублирующем составе, отметился лишь своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам», – говорится в сообщении на сайте «Карпат».

    В клубе рассказали, что избиение Мендесом футболиста молодежного состава произошло 21 августа.

    «На тренировке уругваец совершил серьезное нарушение правил игры в футбол против юного воспитанника «Карпат», нанеся ему удар по задней поверхности костей голени и голеностопного сустава. Когда карпатовец после получения медицинской помощи поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. Уругваец даже не извинился перед молодым воспитанником клуба», – добавили в «Карпатах».

    • Мендес перешел из «Ромы» в «Карпаты» в 2018 году.
    • В прошлом сезоне уругваец провел 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.
    • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 300 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Карпат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3320

      порт 1 час назад

      А что же свои одноклубники не заступились?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      Борат 1 час назад

      Какой-то подлый уругваец оказался. С гнильцой.

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