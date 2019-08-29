Мак близок к уходу из «Зенита» до конца трансферного окна

По информации Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть питерский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Решение о будущем Мака будет принято в ближайшие дни. Трансферное окно в России закроется 2 сентября.

Ранее агент словака Юрай Венглош заявлял, что в Маке заинтересован «Бешикташ». Также он сообщал, что 28-летний хавбек всерьез рассматривает вариант с уходом из «Зенита».