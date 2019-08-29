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    Мак близок к уходу из «Зенита» до конца трансферного окна

    По информации Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть питерский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

    Решение о будущем Мака будет принято в ближайшие дни. Трансферное окно в России закроется 2 сентября.

    Ранее агент словака Юрай Венглош заявлял, что в Маке заинтересован «Бешикташ». Также он сообщал, что 28-летний хавбек всерьез рассматривает вариант с уходом из «Зенита».

    • Мак выступает за «Зенит» с 2016 года.
    • В активе словака 63 матча в составе петербургской команды, 12 голов и 10 результативных передач.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10410

      Garrincha58 38 минут назад

      ещё один ненужный трансфер Луческу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79333

      Chernyi Lis 1 час назад

      вместо него кокоша пусть будет и сдохнет на поле своей игрой..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1881

      Ubuntu 1 час назад

      Новое приобретение питерского ФК Сочи

      1
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      Рейтинг: +25

      Вальдемар IV > Ubuntu 1 час назад

      не нужен мне берег турецкий, мне брег черноморский сойдет

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    #1
    sv1969
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    Chernyi Lis
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