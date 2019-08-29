Мак близок к уходу из «Зенита» до конца трансферного окна

ещё один ненужный трансфер Луческу
По информации Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть питерский клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Решение о будущем Мака будет принято в ближайшие дни. Трансферное окно в России закроется 2 сентября.
Ранее агент словака Юрай Венглош заявлял, что в Маке заинтересован «Бешикташ». Также он сообщал, что 28-летний хавбек всерьез рассматривает вариант с уходом из «Зенита».
- Мак выступает за «Зенит» с 2016 года.
- В активе словака 63 матча в составе петербургской команды, 12 голов и 10 результативных передач.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2020 года.