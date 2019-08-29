Adidas представил мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20

По старой традиции в 3,14орские цвета
Представлен мяч, которым команды будут играть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Мяч выпустила компания Adidas. На нем изображены белые звезды с черной окантовкой. Остальная часть мяча раскрашена в оттенки синих, желтых, красных и черных цветов.
Мяч прошлого розыгрыша Лиги чемпионов также выпускал Adidas. Он был выполнен в синем цвете с белыми звездами.
- В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
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— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019