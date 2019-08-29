Adidas представил мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20

Представлен мяч, которым команды будут играть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Мяч выпустила компания Adidas. На нем изображены белые звезды с черной окантовкой. Остальная часть мяча раскрашена в оттенки синих, желтых, красных и черных цветов.

Мяч прошлого розыгрыша Лиги чемпионов также выпускал Adidas. Он был выполнен в синем цвете с белыми звездами.

В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.

Начало – в 19:00 по московскому времени.