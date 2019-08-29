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    Adidas представил мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20

    Представлен мяч, которым команды будут играть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Мяч выпустила компания Adidas. На нем изображены белые звезды с черной окантовкой. Остальная часть мяча раскрашена в оттенки синих, желтых, красных и черных цветов.

    Мяч прошлого розыгрыша Лиги чемпионов также выпускал Adidas. Он был выполнен в синем цвете с белыми звездами.

    • В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6978

      Skull_Boy 21 минуту назад

      По старой традиции в 3,14орские цвета

      0
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      Рейтинг: +9

      david17 1 час назад

      nike шарики лучше делает..

      0
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      Рейтинг: +748

      loko-the_best 1 час назад

      ЛГБТ всё ближе

      1
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      Рейтинг: +585

      headdevil 1 час назад

      Бомбардир опять обосрался в названии

      0
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      Рейтинг: +992

      Борат 1 час назад

      вроде достаточно круглый

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