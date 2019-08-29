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    «Клуб, который все хотят получить в соперники на жеребьевке ЛЧ». «Зенит» обновил описание в твиттере

    Перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов твиттер «Зенита» на английском изменил описание профиля.

    «Клуб, который все хотят получить в соперники на жеребьевке Лиги чемпионов», – говорится в описании страницы.

    Команды при жеребьевке будут разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА. «Зенит» находится в первой корзине. Кроме питерского клуба, там присутствуют «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».

    • В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2737

      woyser 22 минуты назад

      К зиме и увидим ху из ху!

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      Рейтинг: +1187

      Тазит 23 минуты назад

      Какая-то жалкая самоирония... Не смешно...

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      Рейтинг: +30

      -DangerFoX- 23 минуты назад

      пора бы уже выдать чудо!)))

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      Рейтинг: +521

      FENIX-SL 39 минут назад

      было бы красиво если бы они были андердогами
      написали так
      и в итоге показали крутой футбол
      но этого не будет

      0
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      Рейтинг: +32245

      portero 44 минуты назад

      Думаю любая наша команда желанный соперник в ЛЧ, да и в ЛЕ никак не фавориты.

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      Рейтинг: +10404

      Garrincha58 44 минуты назад

      какая вообще разница в какую корзину кто попадёт всё равно соперники здесь все серьёзные вот скажем Реал или Атлетико во второй корзине но им то по фиг что попадётся Юве или ПСЖ

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      Рейтинг: +455

      johnny983 47 минут назад

      Правда, которую попытались превратить в шутку, тем самым заранее оправдываясь за провальное выступление в ЛЧ.
      Соломку можно было и не стелить, все и так знают, что будет, скорее всего последнее место в группе, или максимум третье, при условии, что появится хоть какая-то игра.

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      Рейтинг: +304

      Shotlandets86 1 час назад

      Ну хоть самоирония есть.)

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      Рейтинг: +9

      david17 1 час назад

      ну конечно, лишний проходной матч чтобы дать основным игрокам чуть отдохнуть и спокойно обыграть зенит, конечно все хотят, в соперники это сильно сказано конечно, но все же..

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      Рейтинг: +748

      loko-the_best 1 час назад

      Локо и шахтер тоже не отказались бы)

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