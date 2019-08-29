«Клуб, который все хотят получить в соперники на жеребьевке ЛЧ». «Зенит» обновил описание в твиттере

Перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов твиттер «Зенита» на английском изменил описание профиля.

«Клуб, который все хотят получить в соперники на жеребьевке Лиги чемпионов», – говорится в описании страницы.

Команды при жеребьевке будут разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА. «Зенит» находится в первой корзине. Кроме питерского клуба, там присутствуют «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».

В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами