«Клуб, который все хотят получить в соперники на жеребьевке ЛЧ». «Зенит» обновил описание в твиттере

К зиме и увидим ху из ху!
Перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов твиттер «Зенита» на английском изменил описание профиля.
«Клуб, который все хотят получить в соперники на жеребьевке Лиги чемпионов», – говорится в описании страницы.
Команды при жеребьевке будут разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА. «Зенит» находится в первой корзине. Кроме питерского клуба, там присутствуют «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».
- В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами
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— FC Zenit in English(@fczenit_en) August 29, 2019