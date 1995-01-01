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    Экс-тренер «Базеля» Фогель: «Салах – нежный киллер»

    Главный тренер немецкого «Юрдингена» Хайко Фогель поделился мнением о Мохамеде Салахе, которого тренировал во время работы в «Базеле».

    «Я всегда знал, что он одаренный футболист. Салах – нежный киллер. Когда мне о нем рассказали, я попросил скаутов «Базеля» снять видео с ним. Казалось, все, что я видел с ним прежде, смонтировано и ускорено. У Салаха действительно есть и скорость, и удар.

    Но после первой его тренировки мы с тренерским штабом переглядывались, задаваясь вопросом: «Может, у Салаха есть брат-близнец?». И только на третий день Мохамед начал уничтожать. Он проходил всех соперников на взрывной скорости», – вспоминает Фогель.

    • Салах перешел в «Базель» в 2012-м из «Мокавлуна».
    • В составе швейцарского клуба египтянин забил девять мячей в 47 матчах.

    Источник: SPOX

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