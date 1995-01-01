Глава Футбольного союза ДНР: «От политиков зависит, вернется ли «Шахтер» домой»

Президент Футбольного союза непризнанной Донецкой народной республики Игорь Петров рассказал, остались ли у «Шахтера» связи с городом, в котором клуб основался.

«С «Шахтером» контакты оборвались. У них остался в Донецке филиал детской школы на 90 ребятишек – вот и все связи. Самых одаренных забирают в Киев, в интернат. Получается, нашим детям можно в украинских соревнованиях участвовать, а взрослым – нет. Санкции. Спорт смешали с политикой. И только от политиков зависит, вернется ли «Шахтер» домой.

Сегодня проведение больших соревнований в Донецке объективно невозможно: гарантий безопасности участникам никто не даст – постоянно происходят столкновения; аэропорт разбит. Киевляне несколько лет назад отказывались лететь в Мариуполь – кто же в нынешней ситуации поедет в Донецк? Есть надежда, что новое украинское правительство что-то сделает для разрешения конфликта, потому что сил терпеть это больше нет, – заявил Петров.