За последний год «Ювентус» обошел «Манчестер Юнайтед» по популярности в инстаграме

«Ювентус» опередил «Манчестер Юнайтед», став третьим по популярности футбольным клубом в инстаграме.

В июле 2018-го у туринского клуба было не более 11 миллионов подписчиков.

За год аудитория инстаграм выросла до 31,1 миллиона. Число людей, ставших подписчиками «Ювентуса», превышает показатели «Манчестер Юнайтед», у которого 31 миллион поклонников в социальной сети

Наибольший толчок для увеличения числа подписчиков дал трансфер форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» летом прошлого года.

Сейчас у португальца 181 миллион фолловеров.