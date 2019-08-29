Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    За последний год «Ювентус» обошел «Манчестер Юнайтед» по популярности в инстаграме

    «Ювентус» опередил «Манчестер Юнайтед», став третьим по популярности футбольным клубом в инстаграме.

    В июле 2018-го у туринского клуба было не более 11 миллионов подписчиков.

    За год аудитория инстаграм выросла до 31,1 миллиона. Число людей, ставших подписчиками «Ювентуса», превышает показатели «Манчестер Юнайтед», у которого 31 миллион поклонников в социальной сети

    Наибольший толчок для увеличения числа подписчиков дал трансфер форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» летом прошлого года.

    Сейчас у португальца 181 миллион фолловеров.

    • Самая популярная футбольная команда в инстаграме – «Реал» (76,6 миллиона подписчиков).
    • На втором месте «Барселона» с 76,1 миллионом подписчиков.

    Источник: Calcio e Finanza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2019 06:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 30 августа 2019, 00:17

      накрутили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 августа 2019, 19:33

      у кого основная фан база жалкое глорье видно отчетливо!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 29 августа 2019, 10:13

      20лям болельщиков Реала ушли с Роналду в Ювентус, хотя их не назовёшь болельщиками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 29 августа 2019, 06:37

      Криш решает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11