Гилерме – о жеребьевке Лиги чемпионов: «Если говорить о предпочтениях, то «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Она начнется в 19:00 по Москве в Монако.

«Нам всe равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ». Посмотрим», – сказал натурализованный бразилец «Известиям».