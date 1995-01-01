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    Гилерме – о жеребьевке Лиги чемпионов: «Если говорить о предпочтениях, то «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Она начнется в 19:00 по Москве в Монако.

    «Нам всe равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ». Посмотрим», – сказал натурализованный бразилец «Известиям».

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1246

      general.lizyukov 29 минут назад

      Нахера? Лавры мяса покоя не дают? Или ты веришь в чудо, что вы сможете хотя бы какое-то сопротивление оказать?
      Совсем крышей звезданулся.

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