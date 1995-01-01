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    Определились списки всех корзин группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в первой, «Локомотив» – в четвертой

    По окончании четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов определились все участники группового этапа. Корзины для жеребьевки выглядят следующим образом.

    Корзина 1.

    «Ливерпуль» (Англия);

    «Челси» (Англия);

    «Барселона» (Испания);

    «Бавария» (Германия);

    «Ювентус» (Италия);

    «Манчестер Сити» (Англия);

    «ПСЖ» (Франция);

    «Зенит» (Россия).

    Корзина 2.

    «Реал» (Испания);

    «Атлетико» (Испания);

    «Боруссия» Д (Германия);

    «Наполи» (Италия);

    «Шахтер» (Украина);

    «Тоттенхэм» (Англия);

    «Аякс» (Голландия);

    «Бенфика» (Португалия).

    Корзина 3.

    «Лион» (Франция);

    «Байер» (Германия);

    «Зальцбург» (Австрия);

    «Олимпиакос» (Греция);

    «Брюгге» (Бельгия);

    «Валенсия» (Испания);

    «Интер» (Италия);

    «Динамо» З (Хорватия).

    Корзина 4.

    «Локомотив» (Россия);

    «Генк» (Бельгия);

    «Галатасарай» (Турция);

    РБ «Лейпциг» (Германия);

    «Славия» (Чехия);

    «Црвена Звезда» (Сербия);

    «Аталанта» (Италия);

    «Лилль» (Франция).

    Жеребьевка состоится сегодня, 29 августа, и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +744

      loko-the_best 1 час назад

      Давайте нам Ливерпуль, Реал и Интер)

      2
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      Рейтинг: +4872

      _Marqella_ 1 час назад

      Зенит,Наполи,Байер,Лиль...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +565

      Juve1897 > _Marqella_ 1 час назад

      И последнее место в группе с одной ничьей с лиллем обеспечено!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      compka 1 час назад

      Зенит - Реал - Олимпиакос - Галатасарай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Вальдемар IV 1 час назад

      жаль без 3 клубов опять, пусть теперь зенит в квалфу попадает, у них рейт лучше всех, достанется ласк, как раз плотность таблицы располагает к такому исходу

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