Определились списки всех корзин группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в первой, «Локомотив» – в четвертой

По окончании четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов определились все участники группового этапа. Корзины для жеребьевки выглядят следующим образом.

Корзина 1.

«Ливерпуль» (Англия);

«Челси» (Англия);

«Барселона» (Испания);

«Бавария» (Германия);

«Ювентус» (Италия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция);

«Зенит» (Россия).

Корзина 2.

«Реал» (Испания);

«Атлетико» (Испания);

«Боруссия» Д (Германия);

«Наполи» (Италия);

«Шахтер» (Украина);

«Тоттенхэм» (Англия);

«Аякс» (Голландия);

«Бенфика» (Португалия).

Корзина 3.

«Лион» (Франция);

«Байер» (Германия);

«Зальцбург» (Австрия);

«Олимпиакос» (Греция);

«Брюгге» (Бельгия);

«Валенсия» (Испания);

«Интер» (Италия);

«Динамо» З (Хорватия).

Корзина 4.

«Локомотив» (Россия);

«Генк» (Бельгия);

«Галатасарай» (Турция);

РБ «Лейпциг» (Германия);

«Славия» (Чехия);

«Црвена Звезда» (Сербия);

«Аталанта» (Италия);

«Лилль» (Франция).

Жеребьевка состоится сегодня, 29 августа, и начнется в 19:00 по Москве.