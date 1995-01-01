Определились списки всех корзин группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в первой, «Локомотив» – в четвертой

Давайте нам Ливерпуль, Реал и Интер)
По окончании четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов определились все участники группового этапа. Корзины для жеребьевки выглядят следующим образом.
Корзина 1.
«Ливерпуль» (Англия);
«Челси» (Англия);
«Барселона» (Испания);
«Бавария» (Германия);
«Ювентус» (Италия);
«Манчестер Сити» (Англия);
«ПСЖ» (Франция);
«Зенит» (Россия).
Корзина 2.
«Реал» (Испания);
«Атлетико» (Испания);
«Боруссия» Д (Германия);
«Наполи» (Италия);
«Шахтер» (Украина);
«Тоттенхэм» (Англия);
«Аякс» (Голландия);
«Бенфика» (Португалия).
Корзина 3.
«Лион» (Франция);
«Байер» (Германия);
«Зальцбург» (Австрия);
«Олимпиакос» (Греция);
«Брюгге» (Бельгия);
«Валенсия» (Испания);
«Интер» (Италия);
«Динамо» З (Хорватия).
Корзина 4.
«Локомотив» (Россия);
«Генк» (Бельгия);
«Галатасарай» (Турция);
РБ «Лейпциг» (Германия);
«Славия» (Чехия);
«Црвена Звезда» (Сербия);
«Аталанта» (Италия);
«Лилль» (Франция).
Жеребьевка состоится сегодня, 29 августа, и начнется в 19:00 по Москве.