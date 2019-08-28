Ротенберги – вторые в списке богатейших кланов России по версии Forbes с состоянием 5,18 миллиарда

журнал форбс сделал список успешных семей кто смог в 90е
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых семейных кланов России. Ротенберги заняли второе место с состоянием в 5,18 миллиарда долларов (Аркадий, Борис, Игорь, Лилия Ротенберги).
В ведении клана, в частности, находится дебютант РПЛ «Сочи». Членом семьи является защитник «Локомотива» Борис Ротенберг (сын Бориса Ротенберга-старшего).
- На первом месте в рейтинге расположился клан Гуцериевых (5,65 миллиардов).
- Третье место – клан Шаймиевых (Ментимер Шаймиев – бывший глава Республики Татарстан).
- «Сочи» в РПЛ идет в зоне вылета.