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    Ротенберги – вторые в списке богатейших кланов России по версии Forbes с состоянием 5,18 миллиарда

    Издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых семейных кланов России. Ротенберги заняли второе место с состоянием в 5,18 миллиарда долларов (Аркадий, Борис, Игорь, Лилия Ротенберги).

    В ведении клана, в частности, находится дебютант РПЛ «Сочи». Членом семьи является защитник «Локомотива» Борис Ротенберг (сын Бориса Ротенберга-старшего).

    • На первом месте в рейтинге расположился клан Гуцериевых (5,65 миллиардов).
    • Третье место – клан Шаймиевых (Ментимер Шаймиев – бывший глава Республики Татарстан).
    • «Сочи» в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: Forbes

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    28.08.2019 22:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +775

      Benifacto 20 минут назад

      журнал форбс сделал список успешных семей кто смог в 90е

      0
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      Рейтинг: +57

      Armani nn 1 час назад

      А вы просто сосредоточьте внимание на словах"самых богатых кланов"...тьфу блин!!!Какие нахрен кланы.Евреи одни собрались и корчат кланы сами из себя!!!

      0
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      Рейтинг: +16

      Вальдемар IV 2 часа назад

      клан обосраться просто, руку целовать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2716

      paracetamol 2 часа назад

      Пока Сочи спонсируют и Динаму, их не раскулачат.

      1
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      Рейтинг: +195

      ALEX TARAN > paracetamol 1 час назад

      Так Сочи и динаму их и раскулачат...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1484

      koli4ka 2 часа назад

      фотографии Героев Социалистического Труда Ротенбергов-в студию!!!Страна своих героев должна знать в лицо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      releboy 2 часа назад

      Рейтинг воров

      4
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    • ...
      Рейтинг: +170

      regbiN 3 часа назад

      Можно было бы сродниться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      regbiN 3 часа назад

      У них интересно есть дочь

      0
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      Рейтинг: +120

      ц > regbiN 39 минут назад

      Есть, приемная, Алиной зовут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14061

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      5,18 млрд$ - неплохая цифра, хватит и на Сочи, и на Динамо, и на многое другое..., только не радует, какой-то неприятный осадок, будто у тебя что-то спиз**ли.

      3
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      Рейтинг: +8438

      DeStar 3 часа назад

      Накопили?)

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