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    «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ Соболевым

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев летом может сменить клуб. Футболистом предметно интересуется «Динамо».

    Сумма выкупа игрока прописана в контракте – 150 миллионов рублей. Интерес к форварду также проявляло киевское «Динамо».

    • Соболев лидирует в списке бомбардиров РПЛ (шесть голов).
    • Игрок также идет первым по системе «гол+пас» (восемь баллов).
    • «Динамо» в таблице идет 11-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      Сенситив 22 минуты назад

      это кого же в Динамо, наконец, посетила здравая мысль - не бегать по европам в поисках тамошних угольков, а взять хорошего русского напа, молодого и перспективного, при этом рады будут все, кроме Самарского губернатора, как-то так...))

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      Рейтинг: +32

      АКМ-74У > Сенситив 5 минут назад

      Губернатору пох, а вот болельщикам Крыльев действительно будет жаль.

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