«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ Соболевым

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев летом может сменить клуб. Футболистом предметно интересуется «Динамо».

Сумма выкупа игрока прописана в контракте – 150 миллионов рублей. Интерес к форварду также проявляло киевское «Динамо».