«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ Соболевым

это кого же в Динамо, наконец, посетила здравая мысль - не бегать по европам в поисках тамошних угольков, а взять хорошего русского напа, молодого и перспективного, при этом рады будут все, кроме Самарского губернатора, как-то так...))
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев летом может сменить клуб. Футболистом предметно интересуется «Динамо».
Сумма выкупа игрока прописана в контракте – 150 миллионов рублей. Интерес к форварду также проявляло киевское «Динамо».
- Соболев лидирует в списке бомбардиров РПЛ (шесть голов).
- Игрок также идет первым по системе «гол+пас» (восемь баллов).
- «Динамо» в таблице идет 11-м.