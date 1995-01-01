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    Вилена: «Не сказал бы, что «Краснодар» слабее «Олимпиакоса». Во второй игре нам не повезло»

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена подвел итоги ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    — Мы очень хорошо начали эту игру. Помимо быстро забитого гола у нас были еще голевые моменты. Но нам не повезло. Нужно было забивать больше. Конечно, когда нам надо было уже в итоге сделать шесть голов, эта ситуация на нас сильно давила. Мы пытались хотя бы выиграть эту игру. Да, мы устали. Но мы будем готовы к следующему матчу.

    — «Краснодар» реально слабее «Олимпиакоса»?

    — Я бы не сказал, что прямо слабее. Каждая игра с «Олимпиакосом» развивалась по-разному. В первой мы были не в лучшей форме. А во второй нам просто не повезло.

    • «Краснодар» дома проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.
    • Первая встреча завершилась победой греков 4:0.
    • «Олимпиакос» сыграет в групповом этапе ЛЧ, «Краснодар» вылетел в Лигу Европы.

    А как вы отреагировали на вылет «Краснодара» из ЛЧ?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +465

      ФК_Полоцк 39 минут назад

      Ну проиграли по делу оба матча, к сожалению. Что тут уже языком чесать.

      0
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      Рейтинг: +478

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Да камон, рили?
      Краснодар слабее Олимпиакоса и 1-6 по сумме двух встреч как бы говорят.
      Для того и играют 2х матчевые противостояния, чтобы к минимуму свести везение. Проиграли и по делу, что теперь оправдываться - больше на тренировках работать

      1
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      Рейтинг: +2095

      TOMSON 3 часа назад

      В чистую проиграны два из двух матча. В первом было унижение, а во втором соперник бросил играть, тк все стало ясно после 48 минуты. Краснодар даже не сопротивлялся последние 45 минут. О каком невезении тут речь?

      1
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      Рейтинг: +1644

      neveldomha 4 часа назад

      Повезло вам только с Порту

      1
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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Нет сейчас в Краснодаре человека, который бы мог завести игроков. Яркий пример - Вальбуэна. Или тренер должен быть с харизмой. А в Краснодаре ни того, ни другого.

      3
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      Рейтинг: +19571

      oyabun 4 часа назад

      "..Во второй игре нам не повезло". А в первой значит удачно всё сложилось? ))

      4
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      Рейтинг: +774

      Spartak №1 > oyabun 1 час назад

      в первой повезло что больще не пропустили

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