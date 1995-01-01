Вилена: «Не сказал бы, что «Краснодар» слабее «Олимпиакоса». Во второй игре нам не повезло»

Ну проиграли по делу оба матча, к сожалению. Что тут уже языком чесать.
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена подвел итоги ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
— Мы очень хорошо начали эту игру. Помимо быстро забитого гола у нас были еще голевые моменты. Но нам не повезло. Нужно было забивать больше. Конечно, когда нам надо было уже в итоге сделать шесть голов, эта ситуация на нас сильно давила. Мы пытались хотя бы выиграть эту игру. Да, мы устали. Но мы будем готовы к следующему матчу.
— «Краснодар» реально слабее «Олимпиакоса»?
— Я бы не сказал, что прямо слабее. Каждая игра с «Олимпиакосом» развивалась по-разному. В первой мы были не в лучшей форме. А во второй нам просто не повезло.
- «Краснодар» дома проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.
- Первая встреча завершилась победой греков 4:0.
- «Олимпиакос» сыграет в групповом этапе ЛЧ, «Краснодар» вылетел в Лигу Европы.
А как вы отреагировали на вылет «Краснодара» из ЛЧ?