Тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «Игры с «Краснодаром» были непростыми для нас»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш подвел итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:1).

«Для всей команды очень важно пройти дальше, мы добились этого вместе, как большая настоящая семья. Пройти в следующий раунд Лиги чемпионов было необходимо не только для «Олимпиакоса», но и для всего футбола Греции.

«Краснодар» сильная команда, которая добивается высоких результатов в своем чемпионате. Всегда здорово играть против такого сильного соперника. Эти игры были непростыми для нас.

То, что мы теперь находимся в следующем раунде Лиги чемпионов важно для нас по многим причинам. В первую очередь это помогает нам понять возможности и силы команды. Есть много греческих команд, которые схожи с нами по принципу организации. Мы очень рады, что именно нашей команде удалось преуспеть в таком важном турнире.

Здорово наблюдать за сыгранностью и качественной игрой нашего клуба. Я рад, что мы смогли показать на поле то, что отрабатывали на тренировках. Мы продолжим готовиться и работать в том же направлении. Мы довольны сегодняшним результатом. Сейчас команда в хорошем расположении духа и готова продолжать борьбу», – сказал Мартинш.