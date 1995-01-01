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    Тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «Игры с «Краснодаром» были непростыми для нас»

    Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш подвел итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:1).

    «Для всей команды очень важно пройти дальше, мы добились этого вместе, как большая настоящая семья. Пройти в следующий раунд Лиги чемпионов было необходимо не только для «Олимпиакоса», но и для всего футбола Греции.

    «Краснодар» сильная команда, которая добивается высоких результатов в своем чемпионате. Всегда здорово играть против такого сильного соперника. Эти игры были непростыми для нас.

    То, что мы теперь находимся в следующем раунде Лиги чемпионов важно для нас по многим причинам. В первую очередь это помогает нам понять возможности и силы команды. Есть много греческих команд, которые схожи с нами по принципу организации. Мы очень рады, что именно нашей команде удалось преуспеть в таком важном турнире.

    Здорово наблюдать за сыгранностью и качественной игрой нашего клуба. Я рад, что мы смогли показать на поле то, что отрабатывали на тренировках. Мы продолжим готовиться и работать в том же направлении. Мы довольны сегодняшним результатом. Сейчас команда в хорошем расположении духа и готова продолжать борьбу», – сказал Мартинш.

    • «Олимпиакос» дважды обыграл «Краснодар» и пробился в групповой этап ЛЧ.
    • Греческая команда в 19-й раз в истории вышла в групповую стадию турнира.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Олимпиакос».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II 1 час назад

      Соглашусь,сложно было выбрать нужную ставку в части сколько всасет Краснодар,но вы оправдали надежды и помогли поднять деньжат)спасибо)

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