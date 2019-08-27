«Краснодар» перед матчем с «Олимпиакосом» поддержал травмированного Кабелья

В преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» в твиттере «Краснодара» появился пост в поддержку полузащитника команды Реми Кабелья.

«Ребята будут сражаться за себя и за Реми! Желаем здоровья Реми Кабелья и скорейшего возвращения в строй», – говорится в публикации южан.

Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

В первой встрече греки разгромили российскую команду со счетом 4:0.

Кабелья получил травму колена во время поединка в Пирее.

У француза диагностировали разрыв крестообразной связки.