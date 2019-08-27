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    «Краснодар» перед матчем с «Олимпиакосом» поддержал травмированного Кабелья

    В преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» в твиттере «Краснодара» появился пост в поддержку полузащитника команды Реми Кабелья.

    «Ребята будут сражаться за себя и за Реми! Желаем здоровья Реми Кабелья и скорейшего возвращения в строй», – говорится в публикации южан.

    • Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • В первой встрече греки разгромили российскую команду со счетом 4:0.
    • Кабелья получил травму колена во время поединка в Пирее.
    • У француза диагностировали разрыв крестообразной связки.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    27.08.2019 20:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -12

      DonBaton II 4 часа назад

      Ребята будут сосать за себя и за кобылу,отличное пожелание

      -3
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