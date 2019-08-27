Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «Краснодар»: «Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться»

    «Краснодар» продал все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    «Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», – говорится в сообщении «Краснодара» в твиттере.

    • Вместимость арены «Краснодара» – 35074 зрителя.
    • Во вторник «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.
    • Первый матч российская команда проиграла со счетом 0:4.

    Источник: твиттер «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 18:54
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5064

      GoLenaStop 3 часа назад

      ссссученные команды, а вы что, все договорились слить наши позиции России в Уефа? Либо снова надо раскулачивать, к стенке ставить вас и ублюдков из росспорта?
      Путин, дядечка, спасай!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5064

      GoLenaStop 3 часа назад

      И чё.... Просрали на своём поле... и КАК ???
      КОМУ???? Обосрали всё, черножопое убожество!
      Дебилы.. Пошли вон!
      Красножопое быдло, черножопое и косорылое и хохлорылое чмо - БЕЗ УВ!!!!
      ЭТО -не футбол. ПОЗОР 6-1.
      УЙ ляля позор. Уроды, хуже нет.
      Краснодар - позор!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      juvseriy 5 часов назад

      Главное биться до последнего, шансов очень мало, но они есть. В одном тайме Порту на выезде три забили, почему дома за матч 4 не забить) В Лигу Европы уже попали, так что еврокубки в Краснодаре все равно будут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +505

      Юрэс 6 часов назад

      Вспомните Динамо Минск. И ВСЁ ВОЗМОЖНО !!!!!!ХА!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10771

      sssrspartak 6 часов назад

      краснодар!!вся россия с вами,а вы уж ребятки постарайтесь просто выиграть красиво!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4772

      84aivengo 6 часов назад

      не знаю почему,но в них хочется верить... удачи вам !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      УхоГорлоНос 8 часов назад

      Поболею за быков, пусть просто победят, счет не важен

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      SlKruglov90. > УхоГорлоНос 7 часов назад

      Да очки в копилку нужны но пройдут вряд ли шансов мало

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +505

      Юрэс > УхоГорлоНос 6 часов назад

      В СМЫСЛЕ НЕ ВАЖЕН??????!!!?
      5 0 С ПЕНАЛЬТИ

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru