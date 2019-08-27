«Краснодар»: «Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться»

ссссученные команды, а вы что, все договорились слить наши позиции России в Уефа? Либо снова надо раскулачивать, к стенке ставить вас и ублюдков из росспорта?
Путин, дядечка, спасай!
«Краснодар» продал все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», – говорится в сообщении «Краснодара» в твиттере.
- Вместимость арены «Краснодара» – 35074 зрителя.
- Во вторник «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.
- Первый матч российская команда проиграла со счетом 0:4.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2019