«Краснодар»: «Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться»

«Краснодар» продал все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», – говорится в сообщении «Краснодара» в твиттере.

Вместимость арены «Краснодара» – 35074 зрителя.

Во вторник «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

Первый матч российская команда проиграла со счетом 0:4.