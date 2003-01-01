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    Ривалдо: «Уверен, «Барселона» не позволит Неймару перейти в другой клуб»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

    «Все мы знаем, что случилось с Неймаром. То, что он ушел из «Барселоны», было ошибкой, Неймар никогда не должен был покидать один из самых больших клубов мира. Но он стремится вернуться и осознал, что сделал.

    Уверен, что президент «Барселоны» и все члены совета директоров не позволят Неймару перейти в другой клуб. Я надеюсь, он решит вопрос с «ПСЖ» и сможет вернуться туда, откуда никогда не должен был уходить», – написал Ривалдо в своем инстаграме.

    Ранее сообщалось, что бразилец твердо намерен покинуть парижский клуб этим летом. За игрока ведут борьбу «Реал» и «Барселона». По информации L’Equipe, бразилец пошел на примирение с парижским клубом.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

    Источник: инстаграм Ривалдо

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