Экс-игрок «Динамо» Сейтаридис: «В перелетах по России мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами»

Погнался за деньгами и хотел чтоб было как привык? Не, это не в Греции - у нас все есть , в т.ч. оружие в самолете, снег, мороз, и т.д....
Бывший защитник московского «Динамо» Георгиос Сейтаридис рассказал о времени, проведенном в России.
«В памяти отложились особенности характера русских. Поначалу меня это удивляло. Девушки очень вежливы — улыбаются, здороваются, смеются, а русские мужчины — очень серьезные. Почему так? Говорю: «Доброе утро», а на меня смотрят серьезными глазами. Потом я понял, что это часть вашей ментальности. Сильные люди, но очень добрые. Выглядите холодно, но в душе — теплые и искренние. С вами нужно лишь немного сблизиться.
Еще меня поразил ваш трафик. Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина, — босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах — либо очень дорогие машины, либо очень дешевые. Машин среднего класса не было. Полиция! Помню, что они всегда останавливали только большие и дорогие машины. Всегда.
Еще мне запомнились авиаперелеты. Они были длинными, мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами — охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт.
У вас это тоже запрещено? Думаю, это было связано с тем, что с нами летали очень влиятельные люди со своей охраной. Парни с пушками – люди президента или кого-то из КГБ», – сказал Сейтаридис.
- Сейтаридис – чемпион Европы 2004 года в составе сборной Греции.
- В 2005 году перешел из «Порту» в «Динамо», цена трансфера составила 10 миллионов евро.
- В составе москвичей провел восемь матчей.
- Позже Сейтаридис заявил, что переход в стан бело-голубых был ошибкой, и он пожалел о своем выборе.