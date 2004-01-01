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    Экс-игрок «Динамо» Сейтаридис: «В перелетах по России мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами»

    Бывший защитник московского «Динамо» Георгиос Сейтаридис рассказал о времени, проведенном в России.

    «В памяти отложились особенности характера русских. Поначалу меня это удивляло. Девушки очень вежливы — улыбаются, здороваются, смеются, а русские мужчины — очень серьезные. Почему так? Говорю: «Доброе утро», а на меня смотрят серьезными глазами. Потом я понял, что это часть вашей ментальности. Сильные люди, но очень добрые. Выглядите холодно, но в душе — теплые и искренние. С вами нужно лишь немного сблизиться.

    Еще меня поразил ваш трафик. Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина, — босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах — либо очень дорогие машины, либо очень дешевые. Машин среднего класса не было. Полиция! Помню, что они всегда останавливали только большие и дорогие машины. Всегда.

    Еще мне запомнились авиаперелеты. Они были длинными, мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами — охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт.

    У вас это тоже запрещено? Думаю, это было связано с тем, что с нами летали очень влиятельные люди со своей охраной. Парни с пушками – люди президента или кого-то из КГБ», – сказал Сейтаридис.

    • Сейтаридис – чемпион Европы 2004 года в составе сборной Греции.
    • В 2005 году перешел из «Порту» в «Динамо», цена трансфера составила 10 миллионов евро.
    • В составе москвичей провел восемь матчей.
    • Позже Сейтаридис заявил, что переход в стан бело-голубых был ошибкой, и он пожалел о своем выборе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      За_чистый_футбол 1 час назад

      Погнался за деньгами и хотел чтоб было как привык? Не, это не в Греции - у нас все есть , в т.ч. оружие в самолете, снег, мороз, и т.д....

      0
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      Рейтинг: +974

      Борат 2 часа назад

      ну хоть медведи не летали с вами и то ладно!

      0
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      Рейтинг: +465

      Randy Ram 2 часа назад

      Да... переход был ни о чем... Манише, Коштинья... по сути одни из первых прям звёзд европейского чемпионата!

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