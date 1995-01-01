«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не отпустит Селихова в аренду

Реброва отдайте хоть куда нибуть
По информации «Спорт-Экспресса», в «Спартаке» приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова.
Обсуждения и консультации на тему аренды Селихова шли в течение нескольких дней. Интерес к голкиперу проявляли «Крылья Советов» и «Урал», однако сообщается, что эти клубы не могли потянуть зарплату Селихова – 1,3 миллиона евро. Вместе с тем, «Спартак» в случае аренды платил бы порядка 70 процентов от этой суммы.
В «Спартаке» решили не отпускать Селихова из-за опасений, связанных с составом вратарской бригады. Сам 25-летний голкипер хотел уйти в аренду, однако в ходе переговоров с руководством позиция Селихова стала «менее радикальной».
Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать Селихова в аренду «Крыльям Советов» или «Уралу».
- Селихов выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.