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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» не отпустит Селихова в аренду

    По информации «Спорт-Экспресса», в «Спартаке» приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова.

    Обсуждения и консультации на тему аренды Селихова шли в течение нескольких дней. Интерес к голкиперу проявляли «Крылья Советов» и «Урал», однако сообщается, что эти клубы не могли потянуть зарплату Селихова – 1,3 миллиона евро. Вместе с тем, «Спартак» в случае аренды платил бы порядка 70 процентов от этой суммы.

    В «Спартаке» решили не отпускать Селихова из-за опасений, связанных с составом вратарской бригады. Сам 25-летний голкипер хотел уйти в аренду, однако в ходе переговоров с руководством позиция Селихова стала «менее радикальной».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать Селихова в аренду «Крыльям Советов» или «Уралу».

    • Селихов выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8349

      Диктор 14 минут назад

      Реброва отдайте хоть куда нибуть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17235

      VVM1964 > Диктор 8 минут назад

      Сидит на лавочке - никому не мешает )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7239

      parevg 1 час назад

      Как собака на сене: сама не ам, и другим не дам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17235

      VVM1964 > parevg 9 минут назад

      Пусть конкуренцию выигрывает и будет ему " ам " .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4342

      subbotaspartak 1 час назад

      Да ставьте двоих.
      А остальные? Ну их...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +888

      Romio-xxx 1 час назад

      Я думаю руководство ждет косяка Максименко и поставят Селихова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +974

      Борат > Romio-xxx 1 час назад

      после зенита поставят селихова)))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Randy Ram 2 часа назад

      Да... маринуется Селихов...для карьеры вообще не хорошо...

      1
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      Рейтинг: +5807

      piligrim1986 2 часа назад

      ну с друго

      0
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      Рейтинг: +27

      -DangerFoX- 3 часа назад

      Жаль, ему нужно играть! Но Спартак понять можно. Всегда хорошо, когда есть два полноценных вратаря

      0
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      Рейтинг: +974

      Борат 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сломался он после 7 штук на энфилде...
      можно списывать!

      -6
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