Кононов – в раздевалке после победы в Самаре: «Характер, молодцы. Не давать шансов сопернику»

Пиджак - бледная тень Рианчи. Вот, Рианча речи толкал знатно. Только что, не в стихах.
Тем не менее, прогресс в игре Спартака очень заметен. Остается понять - кто творец такой приятной метаморфозы. Исключительно - Цорн или Пиджак тоже руку приложил.
Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с выездного матча против «Крыльев Советов» (1:2, седьмой тур РПЛ).
«Характер, молодцы. Это не первая игра, это закономерность, поэтому эту закономерность надо делать еще крепче.
Не давать шансов сопернику», – сказал главный тренер Олег Кононов в раздевалке после матча.
Победный гол забил полузащитник Гус Тиль на первой добавленной минуте. Для голландца мяч стал первым в Премьер-лиге после перехода из «АЗ Алкмаар» за рекордные для московского клуба 18 миллионов евро.
- «Спартак» делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром», «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».