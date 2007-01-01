Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Кононов – в раздевалке после победы в Самаре: «Характер, молодцы. Не давать шансов сопернику»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с выездного матча против «Крыльев Советов» (1:2, седьмой тур РПЛ).

    «Характер, молодцы. Это не первая игра, это закономерность, поэтому эту закономерность надо делать еще крепче.

    Не давать шансов сопернику», – сказал главный тренер Олег Кононов в раздевалке после матча.

    Победный гол забил полузащитник Гус Тиль на первой добавленной минуте. Для голландца мяч стал первым в Премьер-лиге после перехода из «АЗ Алкмаар» за рекордные для московского клуба 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:31
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +960

      Дедуктор 28 минут назад

      Пиджак - бледная тень Рианчи. Вот, Рианча речи толкал знатно. Только что, не в стихах.
      Тем не менее, прогресс в игре Спартака очень заметен. Остается понять - кто творец такой приятной метаморфозы. Исключительно - Цорн или Пиджак тоже руку приложил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2196

      maygli 51 минуту назад

      Чего-то не очень его слушали игроки.
      Может это он больше для себя говорил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20472

      gol_kak_sokol 3 часа назад

      Пока что качество игры, хоть и улучшилось с приходом новобранцев, не соответствует таким заявлениям. Хотелось бы побед на полях, а не на словах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2967

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Вспоминаю чемпионский сезон и голы в концовках. Того же Глушакова. В итоге сработало.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4342

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      Предчувствия его не обманули...
      Сейчас прольётся чья-то кровь, Сейчас прольётся чья-то кровь,...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +968

      Sviro 5 часов назад

      Обыграли безвольную команду и радуются ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11850

      slavutiq70 > Sviro 5 часов назад

      Судя по аватарке ты болела КС,,,,,не хорошо ты как то про свою команду,,,,,смотрел матч и не заметел безволия в действиях Крылышек,,,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +968

      Sviro > slavutiq70 1 час назад

      А вот я не увидел воли к победе!! У Ростова в игре с Рубином увидел! Атака за атакой! И добились своего. То что я - болельщик КрыС не лишает меня права говорить команде правду. За Крылья переживаю ещё со времён, когда они были завсегдатаями середины турнирной таблицы Первой Лиги Союза ССР. Посмотрите на результаты: постоянные проигрыши с редкими победами. Причём проигрывают командам, которые как минимум не лучше. Нет пока командного духа. Слежу так же за Ростовом - вот команда, которая была всегда устремлена на победу, даже, когда им не платили зарплату подолгу и всегда боролись до последней СЕКУНДЫ! Команда, конечно меняется, особенно с приходом Соболева. Но защита хромает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2196

      maygli > Sviro 53 минуты назад

      Да, Ростов поразил своим желанием выиграть, напором и давлением.
      Ещё Арсенал очень старается в каждой игре.
      У Крыльев есть потенциал, ещё бы немного везения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      Борат 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стрёмный тип этот конов. наверняка дома под каблуком у бабы своей.
      под отморозков прогнулся и пиджак на треники сменил, чучело!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      legenda soccer > Борат 2 часа назад

      когда ты животное уже в школу свалишь тупое создание твой батя алкаш видно много пил раз такой даун как ты родился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      Старикан 8 часов назад

      Посмотрим что он скажет после матча с Зенитом...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11850

      slavutiq70 > Старикан 6 часов назад

      Ну что он скажет????Что уже лапки перед Зенитом сложили что ли????Можем и выиграть можем и проиграть ,,,,,что раньше времени негатив то гнать,,,,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4803

      Старикан > slavutiq70 6 часов назад

      А никто и не сложил! Просто после победы над Зенитом эти слова были бы более весомы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11850

      slavutiq70 > Старикан 5 часов назад

      Ну тогда давай ждать игры с Питером,,,,,надеюсь на победу,,,,,но график конечно чумовой,,,,играем в нон стопе,,,боюсь силенок не хватит,,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4803

      Старикан > slavutiq70 5 часов назад

      Спартак не предсказуем - может и в нон-стопе нормально сыграть, а может и после отдыха слиться...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11850

      slavutiq70 > Старикан 5 часов назад

      ждём и верим в победу,,,,успокоительным надо сразу закупиться,,,оно понадобиться не зависимо от результата,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19559

      oyabun 8 часов назад

      "..Не давать шансов сопернику". Именно что дали в конце игры, когда только 2 сэйва Максименко спасли команду от поражения. Как же порой раздражают подобные речи Пиджака!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2144

      JTherry 8 часов назад

      кому как, а мне такие "характер и закономерность" нравятся в обновленном Спартаке...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru