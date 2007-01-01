Кононов – в раздевалке после победы в Самаре: «Характер, молодцы. Не давать шансов сопернику»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с выездного матча против «Крыльев Советов» (1:2, седьмой тур РПЛ).

«Характер, молодцы. Это не первая игра, это закономерность, поэтому эту закономерность надо делать еще крепче.

Не давать шансов сопернику», – сказал главный тренер Олег Кононов в раздевалке после матча.

Победный гол забил полузащитник Гус Тиль на первой добавленной минуте. Для голландца мяч стал первым в Премьер-лиге после перехода из «АЗ Алкмаар» за рекордные для московского клуба 18 миллионов евро.