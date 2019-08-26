«Спартак» может отдать Селихова в аренду «Крыльям Советов» или «Уралу»

«Спартак» рассматривает вариант с арендой вратаря Александра Селихова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Главным претендентом на голкипера считаются «Крылья Советов». Также игроком интересуется «Урал».

В случае ухода Селихова «Спартак» будет платить ему около 70 процентов зарплаты, которая составляет 1,3 миллиона евро в год.

Сам 25-летний футболист готов уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.