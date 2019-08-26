«Спартак» может отдать Селихова в аренду «Крыльям Советов» или «Уралу»

В футболе травмы вратарей нередкое дело. И если Максименко что то словит, кто тогда ворота защищать будет? Рисковое это дело, Сашу отдавать в другой клуб. С другой стороны ему тоже практика постоянная нужна. Но почему бы не давать её в Спартаке-2, например? И при деле и всегда на подхвате если понадобится.
«Спартак» рассматривает вариант с арендой вратаря Александра Селихова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Главным претендентом на голкипера считаются «Крылья Советов». Также игроком интересуется «Урал».
В случае ухода Селихова «Спартак» будет платить ему около 70 процентов зарплаты, которая составляет 1,3 миллиона евро в год.
Сам 25-летний футболист готов уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.
- Селихов выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.