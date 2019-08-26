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    «Спартак» может отдать Селихова в аренду «Крыльям Советов» или «Уралу»

    «Спартак» рассматривает вариант с арендой вратаря Александра Селихова, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Главным претендентом на голкипера считаются «Крылья Советов». Также игроком интересуется «Урал».

    В случае ухода Селихова «Спартак» будет платить ему около 70 процентов зарплаты, которая составляет 1,3 миллиона евро в год.

    Сам 25-летний футболист готов уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.

    • Селихов выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2019 21:32
    Комментарии16
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      Рейтинг: +19546

      oyabun 33 минуты назад

      В футболе травмы вратарей нередкое дело. И если Максименко что то словит, кто тогда ворота защищать будет? Рисковое это дело, Сашу отдавать в другой клуб. С другой стороны ему тоже практика постоянная нужна. Но почему бы не давать её в Спартаке-2, например? И при деле и всегда на подхвате если понадобится.

      0
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      Рейтинг: +5798

      piligrim1986 > oyabun 21 минуту назад

      ну есть Ребров еще

      0
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      Рейтинг: +19546

      oyabun > piligrim1986 19 минут назад

      35 лет ему. Честно говоря, как то уже не воспринимается в качестве вратаря Спартака.

      0
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      Рейтинг: +8343

      Диктор 58 минут назад

      Пусть парень получает игровую практику

      0
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      Рейтинг: +1573

      Д Альбертини 4 часа назад

      Реброва на пенсию.. Максименко и Селихов пусть играют. Максименко добротно играет, Селихов играл так же добротно до травмы. Зачем вообще эти разговоры из тренерского штаба о покупке новых вратарей и продаже(аренде) тех, что есть.. Зае.. али лодку раскачивать. Молодым надо дать играть, тем более что играют хорошо!

      1
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      Рейтинг: +8574

      vka1970 7 часов назад

      Нельзя Селихова в аренду отдавать.Парень серьёзный , а сезон длинный.Ещё недавно пиджак хотел Максименко на Логашова заменить, а сегодня тот же Максименко вытаскивает матчи и спасает шкуру Пиджака.

      1
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      Рейтинг: +818

      22 raza chemp > vka1970 1 час назад

      Шкура тут только ты , которая переобуваться постоянно

      0
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      Рейтинг: +6078

      Eddyson 8 часов назад

      Еще вчера вроде грозился лица бить недоброжелателям №8 в интернете, а сегодня уже в аренду сватают. Тернистый путь к успеху.

      1
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      Рейтинг: +2715

      AtticusFinch 8 часов назад

      Спартак дурака валяет с вратарями Песьяков Ребров Селихов Максименко...Сколько ещё этот круговорот будет продолжаться?

      2
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      Рейтинг: +2083

      TOMSON 8 часов назад

      Сезон длинный, Максименко молодой и поплыть может. Я бы не делал резких движений

      3
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      Рейтинг: +10768

      sssrspartak 9 часов назад

      продавать его не надо!

      4
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      Рейтинг: +270

      Gazelvagen877 9 часов назад

      Селихов в разы сильнее максименко, просто так не делается, после травмы вышвыривать. Тоже самое с ребровым было. Один Каррера верил в него и не зря, а эти петухи

      1
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      Рейтинг: +7704

      KLIM777 > Gazelvagen877 9 часов назад

      для кого-то Ребров был топом ловя оплеухи

      0
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      Рейтинг: +6774

      ufos73 > Gazelvagen877 8 часов назад

      Ты игры видел? Видел какие Максименко тащил??? При всем уважение к Селихову, но он бы впяд ли все эти вытащил!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14035

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      В КС Рыжиков, опять на лавку что ли? В Урале попроще. Да и Максименко не такой монстр, чтобы не попробовать выиграть у него конкуренцию.

      6
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      Рейтинг: +299

      Victor.Vings > DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Нахрен нужно, нам Рыжиков надоел выбить даже не может, его на пенсию. Селихова в основу и будет норм, может пропускать меньше будут, (хотя с такой защитой, все равно будет беда :(

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