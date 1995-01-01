News.ru: «Динамо» не смогло договориться о трансфере форварда «Бернли» Выдры

«Динамо» пыталось купить нападающего «Бернли» Матея Выдру, сообщает News.ru.

По информации источника, клубы не смогли договориться о сумме компенсации за чешского форварда.

Кроме того, сам футболист не захотел менять АПЛ на российский чемпионат.