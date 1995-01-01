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    News.ru: «Динамо» не смогло договориться о трансфере форварда «Бернли» Выдры

    «Динамо» пыталось купить нападающего «Бернли» Матея Выдру, сообщает News.ru.

    По информации источника, клубы не смогли договориться о сумме компенсации за чешского форварда.

    Кроме того, сам футболист не захотел менять АПЛ на российский чемпионат.

    • «Бернли» купил Выдру год назад у «Дерби Каунти» за 12,2 миллиона евро.
    • В активе 27-летнего игрока 17 матчей, два забитых гола и два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Источник: News.ru

    Российское интернет-издание. Первоначально ресурс являлся сайтом телекомпании НТВ. Объединенная редакция портала находится в Москве.

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