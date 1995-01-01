News.ru: «Динамо» не смогло договориться о трансфере форварда «Бернли» Выдры

Выдра нынче дорогая пошла.
«Динамо» пыталось купить нападающего «Бернли» Матея Выдру, сообщает News.ru.
По информации источника, клубы не смогли договориться о сумме компенсации за чешского форварда.
Кроме того, сам футболист не захотел менять АПЛ на российский чемпионат.
- «Бернли» купил Выдру год назад у «Дерби Каунти» за 12,2 миллиона евро.
- В активе 27-летнего игрока 17 матчей, два забитых гола и два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: News.ru
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