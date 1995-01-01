Footmercato: скаут «Зенита» следил за игроком «Ренна» Гренье

Игрок крайне талантливый и интересный, но травмы его карьеру сломали. Не понятно, зачем он Зениту теперь нужен.
Полузащитник «Ренна» Клеман Гренье привлек внимание «Зенита», сообщает Footmercato.
По информации источника, скаут петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во время воскресного матча Лиги 1 против «Страсбура» (2:0).
В этой игре французский хавбек открыл счет на 16-й минуте.
- Гренье – воспитанник «Лиона».
- За «Ренн» игрок выступает с июля прошлого года.
- В его активе 51 сыгранный матч, четыре забитых гола и восемь ассистов.
- Рыночная стоимость Гренье – 7,5 миллиона евро.
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