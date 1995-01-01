Footmercato: скаут «Зенита» следил за игроком «Ренна» Гренье

Полузащитник «Ренна» Клеман Гренье привлек внимание «Зенита», сообщает Footmercato.

По информации источника, скаут петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во время воскресного матча Лиги 1 против «Страсбура» (2:0).

В этой игре французский хавбек открыл счет на 16-й минуте.