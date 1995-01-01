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    Footmercato: скаут «Зенита» следил за игроком «Ренна» Гренье

    Полузащитник «Ренна» Клеман Гренье привлек внимание «Зенита», сообщает Footmercato.

    По информации источника, скаут петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во время воскресного матча Лиги 1 против «Страсбура» (2:0).

    В этой игре французский хавбек открыл счет на 16-й минуте.

    • Гренье – воспитанник «Лиона».
    • За «Ренн» игрок выступает с июля прошлого года.
    • В его активе 51 сыгранный матч, четыре забитых гола и восемь ассистов.
    • Рыночная стоимость Гренье – 7,5 миллиона евро.

    Источник: Footmercato

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    Сегодня, 06:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3249

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Игрок крайне талантливый и интересный, но травмы его карьеру сломали. Не понятно, зачем он Зениту теперь нужен.

      0
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      Рейтинг: +195

      Горкин Блеванов 4 часа назад

      Да какая разница где он выступал, он кости может ломать как Джига?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2674

      paracetamol 6 часов назад

      Может хватит керню писать? Все за кем-то всегда следят. Нормальное дело!

      0
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      Рейтинг: +120

      scor-666-009 7 часов назад

      Был у них уже один Гренье несколькими годами ранее...

      0
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      Рейтинг: +2526

      Рубинище 8 часов назад

      Надо ещё брать, желательно 3х-4х- а клубам РПЛ присматривать себе на следующий год, т.к. распродажа намечается.

      0
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      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 9 часов назад

      мусора в Зените с избытком надо ещё прибавить столько игроков своих а они ездят по заграницам б-ля когда это уже закончится скорей бы в ФНЛ ВЫЛЕТЕЛИ ВМЕСТЕ С СУПЕР- НАПОМ дЗЮБИЛОЙ

      -2
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      Рейтинг: +6971

      Skull_Boy 10 часов назад

      Скаут Зенита полное нубло раз следит за никому не нужным мусором и тем более Лион его выкинул за очень потрясающую игру

      0
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    • ...
      Рейтинг: -10006

      пьяныйхоровод 10 часов назад

      Скаут следит за тобой , Clement Grenier ,matrix hes you !

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