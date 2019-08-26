Облак – лидер топ-5 лиг Европы по сухим матчам в 2019-м году

«Атлетико» на выезде обыграл «Леганес» в матче третьего тура чемпионата Испании – 1:0.

Вратарь мадридского клуба Ян Облак вышел в стартовом составе команды Диего Симеоне и провел на поле весь матч.

Количество его матчей без пропущенных голов в 2019-м году составило 14. Это лучший показатель для всех вратарей топ-5 лиг Европы в указанный период.

По итогам прошлого сезона 26-летний словенец получил трофей Рикардо Саморы, награду самому надежному вратарю Примеры. Победа в номинации стала для него четвертой подряд. Больше только у бывших вратарей «Барселоны» Виктора Вальдеса и Антони Рамальетса – по пять.