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    «Крылья Советов»: «Не собираемся продавать Соболева в летнее трансферное окно»

    Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил позицию клуба насчет продажи нападающего Александра Соболева.

    «Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно.

    Матч со «Спартаком»? Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили», – сказал Шашков.

    • В игре седьмого тура Премьер-лиги команда Миодрага Божовича проиграла «Спартаку» со счетом 1:2, пропустив на 90+1 минуте.
    • Соболев – лучший бомбардир РПЛ-2019/20. Гол в ворота московского клуба стал для него шестым в текущем сезоне.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1230

      Томик 1 час назад

      У него отступные около двух миллионов евро. А самому Саше голову задурят и всё.(может он именно этого и ждёт, когда задурят уже) Вспоминается из "Буратино" "...ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь!" Ну на самом деле чем "Крылья Советов" могут Соболева удержать от перехода? Верностью клубу? Перспективами завоевать с командой титулы? Высокой оценкой со стороны руководства клуба его порядочности? Не смешно. Парень уже видит себя в серьёзном клубе. В каком? Кто ж его знает что для него "серьёзный" и за кого он "с детства топил". Может я упустил чего. Заманят, привезут денег "Крылышкам" и адью!

      0
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Время покажет. Рубин вон тоже не хотел Сутормина продавать, долго держался, но всё же сдался и продал за баснословную сумму.

      4
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      Рейтинг: +1230

      Томик > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну за 50 то тысяч рублей тут постараться надо было уговорить, естественно. А если отступные заплатить, так особенно и разговаривать с клубом не надо.

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