«Крылья Советов»: «Не собираемся продавать Соболева в летнее трансферное окно»

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил позицию клуба насчет продажи нападающего Александра Соболева.

«Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно.

Матч со «Спартаком»? Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили», – сказал Шашков.