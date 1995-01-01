«Крылья Советов»: «Не собираемся продавать Соболева в летнее трансферное окно»

У него отступные около двух миллионов евро. А самому Саше голову задурят и всё.(может он именно этого и ждёт, когда задурят уже) Вспоминается из "Буратино" "...ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь!" Ну на самом деле чем "Крылья Советов" могут Соболева удержать от перехода? Верностью клубу? Перспективами завоевать с командой титулы? Высокой оценкой со стороны руководства клуба его порядочности? Не смешно. Парень уже видит себя в серьёзном клубе. В каком? Кто ж его знает что для него "серьёзный" и за кого он "с детства топил". Может я упустил чего. Заманят, привезут денег "Крылышкам" и адью!
Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил позицию клуба насчет продажи нападающего Александра Соболева.
«Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно.
Матч со «Спартаком»? Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили», – сказал Шашков.
- В игре седьмого тура Премьер-лиги команда Миодрага Божовича проиграла «Спартаку» со счетом 1:2, пропустив на 90+1 минуте.
- Соболев – лучший бомбардир РПЛ-2019/20. Гол в ворота московского клуба стал для него шестым в текущем сезоне.