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    Кононов: «Шюррле показывает игру высокого уровня. Ему нравится Россия, наши граждане»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча с «Крыльями Советов» (2:1, 7-й тур РПЛ) оценил игру полузащитника Андре Шюррле.

    «Я бы не хотел забегать вперед. Мы видим игру высокого уровня, он знает куда открываться, куда бежать. Это разноплановый игрок с опытом, уверенностью и обученностью. Он многое прошел, дай бог каждому сделать такую карьеру.

    Сейчас он получает удовольствие от игры, ему нравится Россия, наши граждане. Все вместе это дает ту картину, которую мы видим», – сказал Кононов.

    • 28-летнеий немец арендован у «Боруссии» Дортмунд до конца сезона за 1 миллион евро.
    • В шести матчах нового сезона он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    25.08.2019 22:29
    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да, с Шюррле тебе, Олег, повезло. Если бы его в Спартаке не было, то и тебя там тоже уже не было бы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3069

      momwig_ 2 часа назад

      Ну так уйди и не порть Андрюшке сезон

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      moskowcity-petrv 3 часа назад

      От победы Спартака,у кого-то,месячные начались)!

      0
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      Рейтинг: +82

      55together 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот ****, фашиста хвалит

      -4
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      ...
      Рейтинг: +54

      Суворов_лучший > 55together 3 часа назад

      как крылья такое чмо отпустили? Жал Ротора в вышке нет

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Patriot58 > 55together 3 часа назад

      это же мясной, а им торгашам по фиг чей он выродок

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Patriot58 3 часа назад

      Три дебила - ЭТО СИЛА !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      dragoon000320 > 55together 3 часа назад

      Как таких как ты только Земля носит...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      55together > dragoon000320 2 часа назад

      такие как мы тебя чмо от фашизма спасли, дебил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11799

      slavutiq70 > 55together 2 часа назад

      Кого ты мог спасти????Годков то сколько тебе??

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      mp7700 4 часа назад

      Шюрле конечно украшение нашего чемпионата!!! Спасибо его жене что привезла его в Москву и надеемся вам не захочется вернуться в Европу)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      55together > mp7700 4 часа назад

      ты кто и откуда, ты на "бессмертный полк" на 9 мая мая, щенок, ходил?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Patriot58 > mp7700 3 часа назад

      во дебил! еще теще его поклонись и прочей немчуре

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      mp7700 > 55together 3 часа назад

      Щенок твой батя, который лучше бы 5 минут погулять сходил или салфеткой тебя вытер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Patriot58 3 часа назад

      Ты не патриот , а идиот .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      mp7700 > Patriot58 3 часа назад

      Дятел Вуди,
      Ты бы лучше себя проинформировал, если бы он не женился на уроженке Казахстана, ныне проживающей в Москве, то явно бы вы выпердыши его увидели в РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      Best_forever > mp7700 2 часа назад

      какая лядь родила такого дебила, как ты?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      seth343 4 часа назад

      не помню столько лидеров после 7и туров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      seth343 4 часа назад

      круто выглядит верхняя часть таблицы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 4 часа назад

      Да, Шюрле теперь заноза в заднице любой команде РПЛ.
      И не только РПЛ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Суворов_лучший > vka1970 3 часа назад

      отсоси у потомка фашистов, чмо

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 > Суворов_лучший 3 часа назад

      Сам дотянешься или тебе помочь расист керов ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +437

      moskowcity-petrv > vka1970 3 часа назад

      Экран завис,случайно минус поставил)

      2
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      ...
      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Суворов_лучший 3 часа назад

      Большое сомнение - а по трезвому ли тебя делали ? )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 > moskowcity-petrv 3 часа назад

      Сорри,я уже ответил.
      Исправлюсь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      fedser > vka1970 2 часа назад

      посмотри кино, обносок, почитай "Молодую гвардию". если не поймешь, значит из такого быдла как ты и получались полицаи - немецкие холуи

      3
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      ...
      Рейтинг: +23

      fedser > VVM1964 2 часа назад

      а тебя какая лядь родила, немецкий прихвостень?

      2
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      ...
      Рейтинг: +23

      fedser > vka1970 2 часа назад

      радости то - готовы немчуре задницу лизать. Ладно Тиль молоток, ну голландец, не любит немцев, но шюррле кланяться значит забыть что пережила от немчуры наша страна

      2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      seth343 4 часа назад

      Шюррле держит в напряге защиту любой команды

      3
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