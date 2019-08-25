Кононов: «Шюррле показывает игру высокого уровня. Ему нравится Россия, наши граждане»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча с «Крыльями Советов» (2:1, 7-й тур РПЛ) оценил игру полузащитника Андре Шюррле.

«Я бы не хотел забегать вперед. Мы видим игру высокого уровня, он знает куда открываться, куда бежать. Это разноплановый игрок с опытом, уверенностью и обученностью. Он многое прошел, дай бог каждому сделать такую карьеру.

Сейчас он получает удовольствие от игры, ему нравится Россия, наши граждане. Все вместе это дает ту картину, которую мы видим», – сказал Кононов.