Агент Рибери: «Предложение «Локомотива» было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию»

Страшный на поле, дома под французским каблуком!
Агент полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери Жан-Пьер Берне объяснил, почему француз перешел в итальянский клуб, а не в «Локомотив», переговоры с которым активно велись. Дело в семье футболиста.
«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию.
Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже», – сказал Берне «Рейтингу Букмекеров».
- Агент заявлял, что француз вел активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просил у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
- Рибери провел за «Баварию» 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 ассиста.
- Француз уже дебютировал за «Фиорентину».