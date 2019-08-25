Агент Рибери: «Предложение «Локомотива» было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию»

Агент полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери Жан-Пьер Берне объяснил, почему француз перешел в итальянский клуб, а не в «Локомотив», переговоры с которым активно велись. Дело в семье футболиста.

«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию.

Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже», – сказал Берне «Рейтингу Букмекеров».