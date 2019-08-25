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    Агент Рибери: «Предложение «Локомотива» было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию»

    Агент полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери Жан-Пьер Берне объяснил, почему француз перешел в итальянский клуб, а не в «Локомотив», переговоры с которым активно велись. Дело в семье футболиста.

    «Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию.

    Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже», – сказал Берне «Рейтингу Букмекеров».

    • Агент заявлял, что француз вел активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просил у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
    • Рибери провел за «Баварию» 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 ассиста.
    • Француз уже дебютировал за «Фиорентину».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    25.08.2019 14:28
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      Olymp2 9 часов назад

      Страшный на поле, дома под французским каблуком!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      Olymp2 9 часов назад

      Родня крут ого Франка обеда! Ха-ха-ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7215

      alex1951 10 часов назад

      Родня - не дураки...Пол навара ,только на ,,крышевание,, будет списано)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +681

      Пестрый 11 часов назад

      Не чуть хуже а скорее в разы хуже! Но как говорится трус не играет в хоккей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Из Твери Леха 11 часов назад

      А... враги народа. Троцкисты, утописты, вредители. То-то, гляжу, харя гнусная. Родину нашу не любишь, да???

      -3
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      Рейтинг: +1350

      Фанат Рубина 12 часов назад

      каблук

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Итальянская "семья"?.. Последнее слово всегда за ней! "Крёстный отец" не пожелал отпускать птенца в Россию.

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