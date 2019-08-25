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    «Ливерпуль» готов продать Салаха в следующем году

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах следующим летом может сменить клуб. По сведениям Calciomercato, англичане по окончании сезона не будут препятствовать продаже египтянина.

    Ранее интерес к футболисту проявлял «Реал». Салах вместе с «Ливерпулем» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    • Африканец перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы».
    • В текущем сезоне АПЛ Салах провел три матча, забил три гола, сделал результативный пас.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Источник: Calciomercato

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    25.08.2019 13:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan 5 часов назад

      Чушь! Никто не знает, что будет ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Клопп в Реал собрался???...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8419

      DeStar 12 часов назад

      С какого решили продать? может кого уже приметили на замену)) Лучше манэ, мне он больше нравится, я про переход в реал))

      0
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      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил 12 часов назад

      А кто придумал такие цены в 150 миллионов, воспаленное желание на аудите?

      1
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      Рейтинг: +3207

      Yev 12 часов назад

      О, начинается новый сезон франшизы: "Как продать капризную курицу, несущую золотые яички?".
      Хотя странно ещё два как минимум предыдущих сезонов не закончены: Неймар и Бэйл. Зрители в предвкушении.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1905

      BlackMurder 13 часов назад

      Ну ну, мозгов нет считай калеки

      1
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