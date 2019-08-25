«Ливерпуль» готов продать Салаха в следующем году

Чушь! Никто не знает, что будет ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА!
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах следующим летом может сменить клуб. По сведениям Calciomercato, англичане по окончании сезона не будут препятствовать продаже египтянина.
Ранее интерес к футболисту проявлял «Реал». Салах вместе с «Ливерпулем» – действующий победитель Лиги чемпионов.
- Африканец перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы».
- В текущем сезоне АПЛ Салах провел три матча, забил три гола, сделал результативный пас.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.