«Ливерпуль» готов продать Салаха в следующем году

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах следующим летом может сменить клуб. По сведениям Calciomercato, англичане по окончании сезона не будут препятствовать продаже египтянина.

Ранее интерес к футболисту проявлял «Реал». Салах вместе с «Ливерпулем» – действующий победитель Лиги чемпионов.