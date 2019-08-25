«Арсенал» – «Оренбург»: 75 процентов очных матчей завершились ничьей

"Арсенал" позиционирует себя,как слабейшего из сильнейших,а в таких матчах ведёт себя как записной аутсайдер.А "Оренбург"("Зенит-3") Миллер уже приговорил,у него есть новая забота(от имени и по поручению)-"Сочи"("Зенит-4").
В 21:30 по Москве начнется матч седьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Оренбургом». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.
Всего в высшем дивизионе команды сыграли четыре раза. Три матча (75 процентов) завершились вничью, причем во всех был зафиксирован разный счет (0:0, 1:1, 2:2). В четвертой встрече «Оренбург» победил со счетом 3:0 (март 2017 года).
- «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
- Команда участвовала в квалификации Лиги Европы, но проиграла «Нефтчи» в двух матчах.
- «Оренбург» замыкает таблицу РПЛ.