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    «Арсенал» – «Оренбург»: 75 процентов очных матчей завершились ничьей

    В 21:30 по Москве начнется матч седьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Оренбургом». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

    Всего в высшем дивизионе команды сыграли четыре раза. Три матча (75 процентов) завершились вничью, причем во всех был зафиксирован разный счет (0:0, 1:1, 2:2). В четвертой встрече «Оренбург» победил со счетом 3:0 (март 2017 года).

    • «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
    • Команда участвовала в квалификации Лиги Европы, но проиграла «Нефтчи» в двух матчах.
    • «Оренбург» замыкает таблицу РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2019 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      "Арсенал" позиционирует себя,как слабейшего из сильнейших,а в таких матчах ведёт себя как записной аутсайдер.А "Оренбург"("Зенит-3") Миллер уже приговорил,у него есть новая забота(от имени и по поручению)-"Сочи"("Зенит-4").

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    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Побеждает "дружба"! Стабильно!!!

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