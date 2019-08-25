«Арсенал» – «Оренбург»: 75 процентов очных матчей завершились ничьей

В 21:30 по Москве начнется матч седьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Оренбургом». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

Всего в высшем дивизионе команды сыграли четыре раза. Три матча (75 процентов) завершились вничью, причем во всех был зафиксирован разный счет (0:0, 1:1, 2:2). В четвертой встрече «Оренбург» победил со счетом 3:0 (март 2017 года).