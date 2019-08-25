«Ты мое сердце, ты моя душа». Ракицкий поздравил Донецк с днем города и днем шахтера

Настоящий Патриот! Человек над обстоятельствами, а не под ними.. Уважаю!
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал поздравление для Донецка с днем города и днем шахтера. Украинец – воспитанник донецкого футбола.
«С Днeм шахтeра! С Днeм города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтeры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!» – написал Ракицкий в социальной сети.
- Игрок перешел в «Зенит» зимой из «Шахтера».
- В составе дончан Ракицкий восемь раз выигрывал чемпионат Украины.
- С переходом в «Зенит» защитника перестали вызывать в сборную Украины.