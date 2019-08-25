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    «Ты мое сердце, ты моя душа». Ракицкий поздравил Донецк с днем города и днем шахтера

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал поздравление для Донецка с днем города и днем шахтера. Украинец – воспитанник донецкого футбола.

    «С Днeм шахтeра! С Днeм города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтeры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!» – написал Ракицкий в социальной сети.

    • Игрок перешел в «Зенит» зимой из «Шахтера».
    • В составе дончан Ракицкий восемь раз выигрывал чемпионат Украины.
    • С переходом в «Зенит» защитника перестали вызывать в сборную Украины.

    text

    Публикация от text (@rakitskyy_official)

    Источник: Инстаграм Ярослава Ракицкого

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    25.08.2019 12:28
    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +2958

      BarStep 8 часов назад

      Настоящий Патриот! Человек над обстоятельствами, а не под ними.. Уважаю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      tomsib 8 часов назад

      Смешно читать комментарии "оппозиционеров" ! Вы же вроде боретесь за свободу слова, свободу волеизъявления.... Но при этом если кто-то высказывает мнение противоположное Вашему Вы его засераете!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4007

      3a zenit 9 часов назад

      С Днём шахтёра.Гостил в Донецке до Евро и на Евро,было норм.Политики го н доны!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      Видимо,как и его зенитовский односельчанин,осядет у нас,а в Неньку-ни ногой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +916

      rash1959 11 часов назад

      Бомбардир, это не твоя тема. Это же не кисель-соловей сайт?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      geroin161 11 часов назад

      +1 к уважению Ракицкого.
      Молодчага. Смело

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON 12 часов назад

      админы!!! Комент не удалить, если на твой комент ответили этого не видно, реклама снизу скачет так что бывает закрывает кнопку «ответить» да и вообще не закрывается. И это уже все очень давно. Почините пожалуйста сайт iOS

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил > TOMSON 12 часов назад

      Главное не "Катькин сад", значит, уже хорошо.
      =)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3207

      Yev 12 часов назад

      Для тех, кто против зарабатывания денег. Ракитский совершил поступок: на данный момент, он скорее всего не рукопожатный на украдине, если не хуже. И вот человек, в День города, где он родился и вырос поздравляет его с праздником и оказывается, что весь мир это смелые отважные бессеребренники.
      Ярик, я не болельщик Зенита, но тебе респект.
      Ребята, сдуйтесь, вам тоже завтра на работу бабло зарабатывать.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил 12 часов назад

      Забыл подписать: "Иди на х.уй бандера".
      =)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      ЮНик 12 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      гнида ты плешивая. сердце и душа у тебя баблище. Тьфу на тебя!

      -16
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      Рейтинг: +2079

      TOMSON > ЮНик 12 часов назад

      Павловский посад это же Подмосковье? Вы чем-то отличаетесь от Ракицкого?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2958

      BarStep > TOMSON 11 часов назад

      Это не Подмосковье - это МО (80 км от МКАД)… Но это Россия и это печально...

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      Рейтинг: +916

      rash1959 > ЮНик 11 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в пику твоим минусам, пожалуй тебя поддержу.

      -6
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      Рейтинг: +7697

      KLIM777 > rash1959 6 часов назад

      старперы вы совсем из ума выжили?

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