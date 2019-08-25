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    «Это бессмысленно»: Клопп раскритиковал закрытие трансферного окна в АПЛ до старта сезона

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен тем, что в АПЛ летнее трансферное окно закрывается раньше, чем в других лигах.

    «Мне все равно, когда закрывается трансферное окно. Но я считаю, что это должно происходить одновременно со всеми. Именно в этом заключалась идея. Были разговоры о том, чтобы закрывать рынок до начала сезона. Хорошая идея, но только Англия сделала это. Это бессмысленно.

    Может кто-нибудь объяснить, в чем выгода для Премьер-лиги? У нас нет проблем, но другие клубы страдают от того, что их ключевые игроки все еще находятся на рынке, и все может произойти. Не понимаю, почему это решение до сих пор не пересмотрено. Это была хорошая идея, но она не сработала», – сказал Клопп.

    • В АПЛ трансферное окно закрылось 8 августа, в остальных европейских чемпионатах сделки можно совершать до 2 сентября.
    • «Ливерпуль» этим летом купил защитника Сеппа ван дер Берга и подписал вратаря Адриана на правах свободного агента.
    • В чемпионате мерсисайдцы стартовали с трех побед подряд.

    Источник: The Telegraph

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    25.08.2019 11:53
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