«Это бессмысленно»: Клопп раскритиковал закрытие трансферного окна в АПЛ до старта сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен тем, что в АПЛ летнее трансферное окно закрывается раньше, чем в других лигах.

«Мне все равно, когда закрывается трансферное окно. Но я считаю, что это должно происходить одновременно со всеми. Именно в этом заключалась идея. Были разговоры о том, чтобы закрывать рынок до начала сезона. Хорошая идея, но только Англия сделала это. Это бессмысленно.

Может кто-нибудь объяснить, в чем выгода для Премьер-лиги? У нас нет проблем, но другие клубы страдают от того, что их ключевые игроки все еще находятся на рынке, и все может произойти. Не понимаю, почему это решение до сих пор не пересмотрено. Это была хорошая идея, но она не сработала», – сказал Клопп.