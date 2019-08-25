Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Агент Гурцкая: «Если бы Федун после чемпионского года сделал шаги по укреплению Карреры, он бы по сей день работал в «Спартаке»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что у Массимо Карреры во время работы в «Спартаке» не было такого уровня поддержки, как у нынешнего тренерского штаба во главе с Олегом Кононовым.

    «Если бы Федун (Леонид Федун, владелец «Спартака» – примечание «Бомбардира») после чемпионского года сделал шаги по укреплению Массимо, он бы по сей день работал в «Спартаке». Болельщик «Спартака» должен приходить на футбол с уверенностью: «Мы сегодня выиграем». А если «Спартак» не выигрывает, то это должно быть случайностью.

    Я провел в «Спартаке» 2,5 года и не видел такого сближения Федуна с командой, как это происходит сейчас. Такой поддержки у Массимо не было. Это миф, что у него якобы были какие-то карт-бланши.

    Массимо видел Федуна, может быть, три-четыре раза в жизни. Я не считаю те случаи, когда Федун заходил в раздевалку после феерических побед и поздравлял всю команду», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    • 55-летний Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянца команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2019 10:30
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +184

      Я - легенда 13 часов назад

      ... а "Спартак" до сих пор бы был чемпионом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      amazonaws 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судьи скандалили в пользу Спартака, а Каррера ПРИПИСАЛ себе фальшивые заслуги.
      1. Роль скандального судейства, в пользу Спартака, трудно ПЕРЕОЦЕНИТЬ!
      Если бы тогда стояла система ВАР, то Спартак не стал бы чемпионом.
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
      - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
      - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
      Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
      У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
      2. В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
      Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
      Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит из реальной борьбы за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      3. На первое место "Спартак" вытащили скандальные судьи!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!
      4. Три года подряд Спартак начинает и стартует с судейских скандалов.
      В перерыве чемпионата - Федун и компания не дремали и щедро отсыпали судьям и чиновникам РФС большие деньги.
      Судя по всему, впереди нас ждут новые скандалы с участием Спартака.
      Егоров и чиновники РФС вам их обеспечили на многие туры вперёд.
      Утром деньги, а вечером судейские СКАНДАЛЫ, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
      А ведь я предупреждал ещё до старта этого сезона, что в первом же туре будут скандалы и далее везде в каждом туре.
      И что мы видим???
      Что ни тур, то скандал и один громче другого.
      Судейский скандал на скандале сидит и скандалом погоняет к новым судейским скандалам.
      5. У федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!
      Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Первые ВОСЕМЬ туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
      И это уже ДЕВЯТЫЙ!!! год ПОДРЯД действует эта КОРРУПЦИОННАЯ схема Федуна.
      Чудны КРИМИНАЛЬНЫЕ дела работников РФС!
      Превратили футбол в свою коррупционную ЛАВОЧКУ и нещадно обогащаются на футболе.
      Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо Спартака с Ростовым ВАР работал на другом матче!
      У чиновников РФС появился новый вид КРИМИНАЛЬНОГО дохода.
      Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
      Судьи делятся с нужными людьми из РФС, и те их ОТМАЗЫВАЮТ, и посылают по-новой СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      Я - легенда > amazonaws 13 часов назад

      Гондурас в огне )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1558

      Д Альбертини > Я - легенда 13 часов назад

      Не Гондурас, а пердак в огне у Гондураса)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +255

      Vizual > amazonaws 12 часов назад

      Какая же ты дура!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 14 часов назад

      Да это и без этого интервью давно известно было.Если бы Федун в своё время оказал поддержку хоть малейшую Массимо, нас бы так не кидало по турнирной таблице.Массимо вовремя просёк, что старослужащие в команде воду мутят и начал омоложать состав своими воспитанниками.Вспомните по скольку пацанов в основе выходило.Понятно, что омоложение состава без боли не проходят, но Федун принял идиотское решение и теперь Игнатов, Умяров, Глушенков и многие другие в основе появляются лишь время от времени либо не выходят вообще или стоят в очереди на аренду или переход в другой клуб.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > vka1970 10 часов назад

      А если бы еще в трансферном плане навели тогда порядок , то думаю как минимум ниже ЛЧ мы бы не опустились .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 > VVM1964 10 часов назад

      Совершенно точно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      .LEON 14 часов назад

      надо было вовремя по прощаться нектроми игроками каторы тенили низ команду

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      general.lizyukov 15 часов назад

      Открыл америку. Оно сразу было понятно для любого, кто со стороны всё наблюдал, беспристрастно. Да даже нам, кавалеристам, ваш Массимо нравился. А вы его сплавили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20460

      gol_kak_sokol 15 часов назад

      Теперь ясно, кто интриговал и разваливал команду - сам признался. Хорошо, что этой гурцкой у нас больше нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Федун сам ошалел от чемпионства , которое свалилось как снег на голову. Ну зачем надо было поднимать всем заоблачные ЗП , а ведь большинство игроков было 30+ ??? Многие прыгнули выше головы , кто-то просто забил на всё , жизнь и так удалась. По-хорошему надо было прощаться с 7-8 игроками , но как выгнать ЧЕМПИОНОВ ??? Народ не поймёт. Вот и получили что имеем, опоздали с омоложением на 2 года...

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru