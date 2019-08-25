Агент Гурцкая: «Если бы Федун после чемпионского года сделал шаги по укреплению Карреры, он бы по сей день работал в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что у Массимо Карреры во время работы в «Спартаке» не было такого уровня поддержки, как у нынешнего тренерского штаба во главе с Олегом Кононовым.

«Если бы Федун (Леонид Федун, владелец «Спартака» – примечание «Бомбардира») после чемпионского года сделал шаги по укреплению Массимо, он бы по сей день работал в «Спартаке». Болельщик «Спартака» должен приходить на футбол с уверенностью: «Мы сегодня выиграем». А если «Спартак» не выигрывает, то это должно быть случайностью.

Я провел в «Спартаке» 2,5 года и не видел такого сближения Федуна с командой, как это происходит сейчас. Такой поддержки у Массимо не было. Это миф, что у него якобы были какие-то карт-бланши.

Массимо видел Федуна, может быть, три-четыре раза в жизни. Я не считаю те случаи, когда Федун заходил в раздевалку после феерических побед и поздравлял всю команду», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».