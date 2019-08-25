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    Рамос: «Неймар входит в тройку лучших футболистов мира»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи, согласно которым в мадридский клуб может перейти нападающий «ПСЖ» Неймар.

    «Неймар входит в тройку лучших футболистов мира. Но говорить о возможных трансферах – это неуважение к великому клубу. Такие вещи обсуждаются в «Реале», когда открыто трансферное окно, но игроки должны быть холодны к подобным разговорам», – сказал Рамос.

    • Неймар хочет этим летом покинуть «ПСЖ».
    • Помимо «Реала» на бразильца претендует «Барселона».

    Источник: Goal.com

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    25.08.2019 08:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +897

      Alekxei Z. 14 часов назад

      Дружище Серхио , а кто его на поле последний раз видел ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7697

      KLIM777 17 часов назад

      Первый - Панченко, со своими роскошными ударами по 2 ярусу, второй Заболотный, но и третий Неймар и то за эту позицию будет сражаться с другими

      3
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      ...
      Рейтинг: +1263

      Derzkiy1 > KLIM777 15 часов назад

      Панченко с бревном поспорить может )

      0
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