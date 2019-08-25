Рамос: «Неймар входит в тройку лучших футболистов мира»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи, согласно которым в мадридский клуб может перейти нападающий «ПСЖ» Неймар.

«Неймар входит в тройку лучших футболистов мира. Но говорить о возможных трансферах – это неуважение к великому клубу. Такие вещи обсуждаются в «Реале», когда открыто трансферное окно, но игроки должны быть холодны к подобным разговорам», – сказал Рамос.